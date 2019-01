En Audio: La reina Celina (+Video)





Les confieso que nunca he sido religioso. Desde niño. Pero tengo muy buenos amigos que lo son. Por cierto, uno de ellos es Juan Formell (siempre me gusta hablar de él en presente) y Los Van Van ya cumplieron 48 años. Parece que fue ayer, caray. Bueno, repito lo de mis amigos, además de que respeto la cultura nacional.



El trabajo en Radio Rebelde me ha brindado la oportunidad de visitar varias veces a la Sra. del Cobre, por lo que mi nieta tiene su cuestión bendecida por el sacerdote actuante. No es “por si acaso”, como diría Adalberto, es que respeto, repito, las tradiciones de mi país.



Y por ahí voy. Cuando en 1970 entré en los medios a través de esta misma Radio Rebelde, la emisora transmitía Vivimos en Campo Alegre, el programa de música campesina más importante de la radio nacional. Nunca lo hice, pero en los estudios conocí a los más significativos valores de ese género y de manera muy especial a Celina González. Tuve ese privilegio. Era aún la reina indiscutible, pero en ese momento estaba sumida en un triste ostracismo que le impedía llevar su arte inigualable a escenarios de todos los confines.



Creo que ya la anécdota la conocen, pero vale la pena escucharla una vez más. En 1983 la gente de la radio colombiana vino a transmitir para su país la Vuelta Ciclista a Cuba y, como siempre, nosotros nos encargamos de ayudarlos. Salimos de Baracoa rumbo a la meta final, pero en el tránsito por Tunas el Inder local quiso agasajar a la prensa acreditada. Se preparó un almuerzo acompañado de música cucalambeana, y cuando una intérprete comenzó a cantar, uno de los colombianos saltó literalmente de su asiento y me preguntó si era Celina. De inmediato le dije que no, pero que a la joven le encantaría conocer el evidente halago. Cosa que hice. Pasada la sorpresa le pregunté con displicencia si él conocía a Celina González y su respuesta me asombró y me llenó de orgullo.



Me dijo: “Fíjate, en este momento, en este preciso instante, en alguna emisora colombiana está sonando Celina González”.



De más está decir que en cuanto regresé a La Habana todo se lo transmití a la Doña con pelos y señales. Me lo agradeció, pero había tristeza en su rostro. Menos mal que muy poco después el olvido dejó de ser ausencia y la Reina por derecho propio de nuestra música de tierra adentro volvió a ocupar su trono en los escenarios internacionales.



Por eso recuerdo mucho a Celina González y lo hago en el ambiente que ella siempre defendió.







Grande Celina. Nos recuerda todavía que lo único mejor que la música, es hablar de ella.



Puede escuchar el audio aquí:



