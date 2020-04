En Audio: La responsabilidad individual y social de Luis Ernesto



Foto cortesía del entrevistado a Radio Cadena Agramonte.



Camagüey, Cuba. - Voluntariamente, ante la posibilidad del contagio con el nuevo coronavirus, Luis Ernesto Gómez García acudió al médico, aunque no tenía síntomas de la enfermedad.



Su esposa, residente en los Estados Unidos, lo había visitado en el municipio de Vertientes: “ella llegó por La Habana, yo la recibí, y estuvo aquí unos días, normalmente; pero cuando regresó, empezó a sentirse mal allá, y le dijeron que tenía el virus; entonces yo me presenté aquí en el médico, y les expliqué que necesitaba me hicieran la prueba porque mi esposa estaba diagnosticada con la COVID-19”.



Luis Ernesto, tras confirmarse como positivo, fue ingresado en el Hospital Militar de Camagüey, donde ya recibió alta médica; y hoy alerta al resto de la población desde la experiencia personal.

Hay que tener responsabilidad en la vida, uno tiene familia; hay que pensar en los demás, no en uno solo; y mi mayor preocupación era que mis niños se enfermaran

Luis Ernesto tiene tres hijos, “uno estudia en la Universidad, una niña que está en La Habana, y otro chiquitico; y los niños son negativos”.



Luis Ernesto Gómez García, reconoce el valor del sistema de salud en Cuba: “Me siento feliz, grande, inmenso, al salir del Hospital curado, porque yo soy un paciente cardíaco, estoy operado del corazón, con mil limitaciones; y rebasar este virus, eso me enorgullece, me siento completamente nuevo de paquete, esta es una nueva oportunidad que me dio la vida, vivir”.



Ahora Luis Ernesto Gómez García regresa a casa, para cumplir otros catorce días de vigilancia, y su historia es un ejemplo de la responsabilidad individual y social, para cuidar la vida de todos.

Hay que saber que todo lo que podamos hacer por el bien, hay que hacerlo; y mirando en el Hospital como hay también niños, eso duele, es muy triste; y la gente que tiene esta experiencia, sabe cómo cuidar más a las personas y a los seres humanos

Luis Ernesto es Licenciado en Cultura Física, y trabajador en el Combinado Deportivo Cruce de la Trocha, del municipio de Vertientes. Su mayor satisfacción es haber evitado la propagación de la enfermedad y el contagio de sus hijos, familiares y amigos, porque acudió inmediatamente al médico.

