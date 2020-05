En Audio: Romerías de Mayo por las redes del mundo

En Audio: Romeras de Mayo por las redes del mundo

Un programa artístico en línea desde el canal Cubavisión Plus de la televisión nacional, deviene el acontecer de las XXVIII Romerías de Mayo de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), ante la emergencia epidemiológica actual que impide realizarlas como es costumbre para esta fecha en la oriental ciudad de Holguín.



El presidente de la AHS, el poeta y dramaturgo cubano Rafael González Muñoz, significó la suerte de que la creación interactúe por las redes digitales del planeta, para preservar el carácter convocante y aglutinador del Festival Mundial de las Juventudes Artísticas.



El reconocido autor del libro “Medea en el jardín”, recomendó para las Romerías de Mayo por venir, mantener esta experiencia de trabajo coordinada con la Televisión Cubana, en virtud de la promoción artística desde la multimedia y los foros de alta tecnología.



Rafael González Muñoz declaró que el tradicional concierto del Bosque de los Héroes en Holguín, debiera de ser en ediciones futuras una propuesta multiplicada por los medios tradicionales y por la señal de alta definición HD como aconteció ahora.



El presidente de la Asociación Hermanos Saíz, aseguró que la Covid-19 multiplicó el ingenio creativo de artistas, escritores, realizadores, y periodistas, quienes extienden un mensaje al mundo con todo lo grande y bueno que se puede hacer en casa.



Surgido en 1994 como proyecto de la Asociación Hermanos Saíz a partir de una tradición litúrgica de Holguín, las Romerías de Mayo devinieron el Festival Mundial de las Juventudes Artísticas, que reúne anualmente a centenares de delegados cubanos y de numerosos países.



Las Romerías de Mayo 2020 se verifican en línea durante estos días de crisis epidemiológica, bajo el exergo “Porque no hay mañana sin hoy”, una versión de la frase del escritor y científico cubano José Manuel Guarch Delmonte, “Porque no hay hoy sin ayer”, con la que históricamente se publicita el encuentro.

