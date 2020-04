En Audio: Ronaldo Veitía, héroe de los tatamis

En Audio: Ronaldo Veita, hroe de los tatamis





Hay entrenadores que por su trayectoria recibirán siempre el reconocimiento de los seguidores del deporte. De ahí que cuando se hable de Voleibol hay que mencionar obligatoriamente al desaparecido Eugenio George. No podemos referirnos a los resultados del Boxeo sin reconocer la labor de Alcides Sagarra, como tampoco se puede obviar que Ronaldo Veitía ha sido el artífice fundamental de los resultados del Judo femenino cubano.



Estas tres excepcionales personas en toda la extensión de la palabra, son los únicos entrenadores de nuestro país que han recibido la condición de Héroes del Trabajo de la República de Cuba.



Veitía, quien estuvo por más de 30 años al frente de la selección femenina de Judo formó a campeonas olímpicas, mundiales, panamericanas y centroamericanas. Pero su medalla más importante es haberse ganado el cariño y el respeto de sus alumnas y de todo el pueblo cubano.



Este primero de mayo será una gran oportunidad para desde nuestras casas darles un aplauso gigante y el mayor de los reconocimientos a nuestros Héroes y Heroínas del Trabajo. El profesor Ronaldo Veitía recibió esta condecoración en el año 2005. “Ha sido una de las cosas más grandes que me ha pasado. Esto fue debido al trabajo que hicimos con el Judo femenino”.



Entre sus novedosos métodos de entrenamiento, incorporó el ascenso a la soga solo con las manos, las planchas y otros ejercicios, que en ese momento se utilizaban solo en los hombres. “Siempre uno es muy cuestionado, pero la verdad aflora rápido y ahí están los resultados”.



Ronaldo Veitía nunca tuvo predilección por alguna de sus muchachas de manera particular. “Te voy a decir lo que le digo siempre a todos los periodistas. No puedo mencionarte a una porque todas para mí han sido excepcionales. Sería una falta de respeto escoger a una o a la otra. Además las que nunca cogieron medallas siempre me dieron su corazón en cada uno de los combates”.



El “Profe” Veitía siempre estuvo en el equipo nacional al frente de la escuadra femenina. “Las mujeres cubanas tienen algo que no tienen las restantes del mundo. Son guerreras por naturaleza, siempre me gustó entrenarlas a ellas”.



Ronaldo Veitía regreso al lugar donde mismo inicio en esta arte marcial. “Tengo un proyecto con niños que se llama “Primavera” aquí en mi natal barrio de Santa María del Rosario en el municipio Cotorro. La Federación Internacional de Judo nos mandó unos tatamis, quimonos y otros implementos para la práctica de este deporte”.



Este Héroe del Trabajo de la República de Cuba tuvo el privilegio de estar varias veces al lado de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro. “Siempre me felicitaba por haber trabajado con las bellas mujeres cubanas y por los resultados que tuvimos”.



Veitía, quien desde el 2018 es miembro del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Judo, siempre le estará agradecido a su pueblo por las constantes muestras de afecto. “Agradecerles su cariño y el apoyo que siempre me han dado. A todos les deseo lo mejor para salir de esta pandemia que está golpeando al mundo”.

