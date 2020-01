En Audio: Ronnie Milsap, un olvidado





Este espacio no deja de sorprenderme constantemente. Les juro que para mí eso es lo más importante, pues su realización se convierte muchas veces en hechos valiosos y absolutamente inesperados.



Ayer estaba en casa revisando parte de la música que acabo de recuperar en México y de pronto me tope con alguien completamente desconocido. Les juro que jamás había escuchado su nombre en ninguna parte y ya van para 49 años en estas lides.



Como estaba entre los éxitos de los ‘70 me dispuse a conocer a una maravilla de una sola canción, esos que tocan el cielo en solo una ocasión y después se pasan la carrera envueltos en el círculo de los nostálgicos.



En realidad, la canción, que jamás la había escuchado, tenía un título prometedor y eso sinceramente fue lo que me llamó la atención. “Fue casi como una canción” huele a un interesante poema, a un corazón roto por una pena de amor.



El tema está bien, pero el intérprete es un personaje con una carrera multipremiada, más de 35 millones de discos vendidos y un formidable prestigio entre los suyos. El asunto es que el hombre se dedica a la música country, que yo llamo aquí para mayor comprensión entre los nuestros “palmas y cañas”, y este tema es su único éxito en el rock.



Ronnie Lee Milsap nació en Carolina del Norte el 16 de enero de 1943 y su madre lo abandonó cando era un bebé, por lo que su crianza fue responsabilidad de unos abuelos que vivían en una extrema pobreza.



Como tenía una debilidad visual congénita a los cinco años fue enviado a una escuela especial y allí desarrolló una total pasión por la música. A los siete comenzó estudios serios y llegó a dominar varios instrumentos, pero el piano en primer término.







A los 14 años era un talento en potencia, pero la bofetada recibida por uno de sus profesores le restó la única posibilidad de visión que tenía y eso lo aplastó. Por suerte llegó Elvis Presley en 1956 y el rock lo volvió a conquistar.



Formó varias bandas, integró otras, firmó con distintas disqueras y en este período trabajó junto a figuras del nivel de Ray Charles, Elvis Presley y Stevie Wonder, aunque paradójicamente recibió mayor atención en Inglaterra que en su propio país.



El mundo de “Palmas y Cañas” se le rebeló en 1972 con un viaje a Nashville y allí conoció a la estrella de esta música Charles Pride. Él lo convenció del cambio y desde ese instante las cosas tomaron otro rumbo y temas tan insólitos como “Por favor, no me digas como termina esta historia” o “No queda alma en estos zapatos viejos” consolidaron su papel.



Hoy Ronnie Milsap sigue en la brega después de tener 40 canciones que han sido números uno, tercero con tantos éxitos, además de disfrutar de varios premios Grammys. Su vida ha sido valiosa. Vaya, hoy puede vanagloriarse que fue casi como una canción.

