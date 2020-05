En Audio: Santiago de Cuba da bienvenida a lluvias de mayo





Los embalses de Santiago de Cuba han mantenido relativa estabilidad, a pesar que desde enero hasta el cierre de abril, la provincia acumuló solo 75,5 milímetros de lluvia para un 29,6 por ciento del promedio histórico de la que debía haber caído en esa etapa, informó la directora de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico aquí, ingeniera Yulian Omar Rodríguez.



Apoyándose en registros históricos, destacó que este acumulado ha sido el más seco desde el año 1975 -que fue de 58,7 milímetros-, significando que “el pasado mes de abril quedó registrado como el más extremadamente seco desde 1968”.

No obstante la situación que presentamos desde enero hasta la fecha con el comportamiento de las precipitaciones, nuestros embalses están en situación favorable con 60,5 por ciento del acumulado y los que abastecen a la ciudad de Santiago de Cuba al 50,8, registrando la presa Gilbert un volumen del 70,7 por ciento, 59,9 Charco Mono y Gota Blanca al 41,5 por ciento

En estado favorable, con constante monitoreo, se encuentran también la fuente subterránea del sistema “San Juan”, que es otro de los que contribuyen al abastecimiento de agua al medio millón de personas que habitan la antigua capital oriental.



La ciudad de Palma Soriano dispone de la presa “Hatillo” que acumula el 81,4 por ciento de su capacidad y también “Gota Blanca” con el 41,5, por lo que no existen dificultades para el abasto a la población; de igual forma, en el II Frente con el embalse de Micara al 60,2 por ciento, para abastecer el poblado de Mayarí; el resto de las presas, excepto “Parada”, no tienen dificultades para realizar las entregas planificadas.



A pesar de la favorable situación que tienen los embalses santiagueros, la directora de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico aclaró que hay 55 fuentes no reguladas deprimidas en la provincia, 48 parciales y 7 totales que mantienen 50 mil 500 personas afectadas, entre ellas, 8,084 en el serrano municipio de Guamá, 18, 927 en San Luís y 4,631 en Songo que se abastece del hoy deprimido río Guaninicún, habituado a esta situación en cada período seco.



Se espera que las lluvias que han comenzado a registrarse en los primeros días del actual mes de mayo, mejoren el acumulado de los once embases de la provincia y reanimen las fuentes no reguladas, con lo que disminuirían afectaciones en muchos asentamientos poblaciones donde también se ejecutan importantes inversiones para solucionar las molestas dificultades con el abasto de agua.

