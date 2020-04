En Audio: Se incorpora Camagüey al programa de plasmaférisis frente Covid-19

En Audio: Se incorpora Camagey al programa de plasmafrisis frente Covid-19

Escuche y descargue desde el Canal iVoox la propuesta radial.



Camagüey, Cuba.- En el Banco de Sangre provincial, comenzó el programa de obtención de plasma hiperinmune, por el proceso de plasmaférisis automatizada, experiencia aplicada en otros países y que ahora que extiende a varias provincias cubanas.



El objetivo del proceso es incrementar la capacidad de respuesta de los enfermos de Covid-19 reportados de gravedad, y que pueden mejorar el estado de salud a través de la transfusión de plasma de los pacientes recuperados del nuevo coronavirus.





La directora del Banco provincial de Sangre, doctora Yoanka de los Ángeles Fernández Céspedes, explica las condiciones y características del proceder.



“Tras investigar y estudiar a todos los pacientes con altas médicas, quienes permanecieron en los Hospitales Amalia Simoni y el Militar, Octavio de la Concepción y de la Pedraja, dos de ellos, tienen las condiciones para iniciar la plasmaférisis, es decir, la extracción del plasma hiperinmune, y obtener anticuerpos contra la enfermedad.



“Los donantes, cumplen el protocolo establecido después de vencer los períodos de alta clínica y epidemiológica, los 14 días de aislamiento en sus casas, con dos PCR negativos; y además, dar la disposición voluntaria de incorporarse al programa.





“El procedimiento consiste en la extracción de 600 mililitros de plasma, para aplicarlo a través de transfusiones de 300 mililitros cada una, en la semana, a pacientes atendidos en Salas de Terapia Intensiva, lo que permite, introducir anticuerpos y provocar una inmunidad pasiva en los individuos y que puedan luchar contra el nuevo coronavirus”.



La doctora Yoanka de los Ángeles Fernández Céspedes, Máster en Ciencias en Enfermedades Infecciosas, significó que “cada persona puede realizar cuatro donaciones de plasma hiperinmune en el mes, una semanal, mientras el donante mantenga elevados niveles de anticuerpos contra la enfermedad; y en el Banco de Sangre de Camagüey, desde hace dos años, está disponible la tecnología avanzada para la plasmaférisis, donada por la República Popular China.

A través de la plasmaférisis, la sangre del donante recuperado de Covid-19 se introduce en la máquina, y en el proceso de centrifugado, se separa el plasma, de los glóbulos rojos, de los blancos y de las plaquetas, que son devueltos al organismo, sin daño para la salud del donante, que muy rápidamente recupera los niveles de plasma.



Javier Rodríguez Rubio y Yannier Leonardo del Toro, son los dos primeros donantes de plasma para atender a los pacientes enfermos de la Covid-19, en estado grave o crítico.



Solidaridad compartida





Yannier Leonardo del Toro, es el primer caso diagnosticado con la Covid-19 en la provincia de Camagüey, quien durante 25 días fue atendido en el Hospital Militar, e incluso reportado de gravedad antes de recuperarse totalmente.

Ser donante de plasma es para mí un compromiso; pues responde a la ideología, a los conceptos y principios en los cuales crecí y me formaron; no es más que lo que debo hacer, y así ayudo a otros que están en mi estado.



“Yo me he recuperado bien, gracias a las atenciones del personal médico; y después, en el período de cuarentena cumpliendo estrictamente todas las medidas, sin salir de la casa, para el control de la pandemia que es lo más importante en estos momentos, para poder conservar la vida mía, la de mi familia y de toda la sociedad”.



Yannier es trabajador de una compañía naviera de cruceros, “que tiene paradas todas las operaciones en el mundo, por la pandemia; pero, cuando llegue el momento me incorporaré de nuevo a mi puesto de trabajo”.





El otro donante voluntario de plasma es el joven Javier Rodríguez Rubio, trabajador del Hotel Santamaría, en la ciudad de Camagüey, el primer paciente recuperado de la Covid-19 en el Hospital Militar, quien llegó al Banco de Sangre, acompañado por su mamá, Livia.

Estamos dispuestos, y él también, por supuesto, para contribuir con las demás personas que lo necesitan; y siempre que sea necesario, aquí estamos.



Sobre el cumplimiento del período de cuarentena en la casa, Livia Rubio precisa que “en la casa todo ha ido muy bien, con buenas medidas; todo el tiempo yo lo atendí, porque su esposa está embarazada y también se aisló para proteger la vida de ella y la del futuro bebé.





“Yo me ocupé de la limpieza de la habitación, la alimentación, y todo lo necesario; siempre con la confianza y seguridad de que si cumplimos las medidas, podremos salir adelante, que él no se complicaría y yo no me he contagiado. Dispuestos a todo”.





Según referencias internacionales, “especialistas del hospital Jinyintan, de la ciudad china de Wuhan, descubrieron que la transfusión de plasma de los pacientes recuperados de la Covid-19 ayuda a la curación de otros infectados”.



La plasmaférisis es un procedimiento ético e inocuo, que permite utilizar el plasma obtenido en la transfusión o para la elaboración de sustancias terapéuticas, profilácticas o de diagnóstico; y en el caso específico del llamado hiperinmune, contiene los anticuerpos que desarrolla el enfermo para combatir la infección que entra al organismo, por lo que su uso es beneficioso para otros pacientes enfermos. (Fotos de la autora)

Si su conexión es lenta puede escuchar esta versión y, si lo desea, descargarlo aquí.

Artículos relacionados

Del Autor