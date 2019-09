En Audio: Un September que cambió todo (+VIDEO)

En Audio: Un September que cambi todo (+VIDEO)





Aunque ya hace algún tiempo lo hice, un oyente me hace una petición y me es de mucho placer complacerlo. Comienza el mes de septiembre y una canción es un magnífico preámbulo para este inicio.



El teléfono de la compositora Allee Willis sonó insistentemente y ella no podía imaginar que del otro lado de la línea estaba su futuro. Era el famoso Maurice White, quien le rogaba que fuera a trabajar en el siguiente álbum de Tierra, Viento y Fuego.



La Willis había estudiado Periodismo en la Universidad de Wisconsin, pero después se mudó a Nueva York donde trabajó en los sellos discográficos Columbia y Epic. Allí escribía textos para anuncios impresos y radiofónicos, pero un día de 1974 aprovechó las circunstancias y grabó un disco con las primeras canciones que había escrito. Entonces Bonnie Raitt y Patti LaBelle la descubrieron y empezaron a grabar sus temas.



Después de la llamada, Allee Willis descubrió que el líder de Earth, Wind & Fire estaba muy influido por las filosofías orientales, con una actitud increíblemente positiva en la vida. El contenido de la letra de sus canciones no era el típico que podías encontrar en la música soul de aquel momento.



Eso le sirvió a la Willis de material para encontrar inspiración a la hora de escribir ‘September’, la primera canción que iba a componer para Earth, Wind and Fire. De unas 25 o 30 páginas escritas, Maurice White la guió finalmente por el camino en la definitiva. Una vez solucionado el problema de la letra, Willis escuchó por primera vez en el estudio cómo iba a sonar su canción y valoró de inmediato que "era fantástica y emocionante; todo un éxito”.







Insólitamente, "September" se vino a incluir en el disco “Lo Mejor de Earth, Wind & Fire, Vol. 1”, un álbum recopilatorio que recogía los mejores temas de la banda junto a tres canciones nuevas. Es curioso que la banda se planteara sacar un álbum de grandes éxitos y que dos de sus canciones más conocidas llegaran después de esta recopilación. Hoy no hay ninguna duda que "September”, que era una de las canciones nuevas, es mucho más recordada que cualquiera de las otras que aparecían en la colección de sus mejores temas.



Complacido el amigo y seguramente la legión de admiradores que tienen en todas partes los integrantes de Tierra, Viento y Fuego.



