En Audio: Sobre rieles el tren Habana-Pinar





Este martes reinició su recorrido el tren Habana-Pinar, luego de más de un año de ausencia por deficiencias técnicas para prestar el servicio.



Dotado inicialmente de cuatro coches, el medio de transporte funcionará tres veces por semana, con salida desde Vueltabajo a las 9 de la mañana y de la capital del país a las 9:05 am.



Según destacó el director adjunto de la Empresa de Ferrocarriles de Occidente en Pinar del Río Antonio Alberto Miranda Suárez, los coches empleados anteriormente en rutas nacionales, fueron rehabilitados y ahora ofrecen mayor confort a pasajeros y tripulación.





La salida del tren Habana Pinar era un reclamo de pinareños, artemiseños y mayabequenses, pues el vehículo ferroviario realiza 18 paradas hasta su destino final, en un viaje cuya duración es de aproximadamente seis horas y transita por lugares no incluidos en las rutas de ómnibus.



Miranda Suárez informó además que el precio del pasaje es de seis pesos y 50 centavos, en tanto las reservaciones se realizarán en la estación de ferrocarriles con 72 horas de antelación.





La salida del tren Habana Pinar coincidió con la reinauguración de la terminal ferroviaria de esta occidental provincia, luego de una reparación capital por un monto superior a los cuatro millones de pesos.



Sustitución de la carpintería, andenes, baños, pisos, iluminación, reparación del parque ubicado a la entrada de la estación, fueron algunas de las acciones constructivas ejecutadas por una brigada de trabajadores no estatales, el proyecto Fidias y trabajadores de la Empresa de Construcción Civil.

