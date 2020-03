En Audio: El softbol le sale al paso a la Covid-19

La Habana: La selección de Ciego de Ávila recuperó la corona del Softbol cubano, después que los santiagueros dominaran los dos certámenes anteriores, ambos efectuados en la tierra de la piña.



Como se conoce, los conjuntos solo pudieron celebrar ocho encuentros, debido a la detención del evento a causa de la pandemia que afecta al mundo.



El Presidente de la Federación Cubana de esta disciplina Juan Reynaldo Pérez, comentó que siempre estuvieron al tanto de la situación del país y de las orientaciones de la dirección del INDER. “Teníamos previsto jugar por el sistema PAGE, este era el único evento que se estaba desarrollando en el país en ese momento. Estábamos preparados para acatar la decisión que se tomara. Existe un reglamento que contempla todas las posibles variantes para terminar el torneo antes de lo previsto, debido a situaciones excepcionales”.



Juan Reynaldo, habló sobre los acápites de desempate que se utilizaron para definir a Ciego de Ávila como el campeón nacional. “Se logró efectuar cuatro jornadas, con doble programas cada una. Santiagueros y avileños concluyeron con 7-1, cuando vamos a el enfrentamiento entre ellos quedó igualado a uno y tuvimos que definirlo por las carreras entre ellos. Aquí Ciego tuvo cinco permitidas por 10 los indómitos”.



El máximo responsable del Softbol en Cuba, dijo que las principales figuras de la selección nacional se presentaron en gran forma, especialmente los lanzadores Alain Román y Gusbel Plutín. “Algunos tuvieron un rendimiento por encima de los parámetros que trajeron como objetivos particulares. En el caso de Román que es el principal lanzador del país, se le marcaron envíos hasta de 83 millas, una velocidad respetada a nivel internacional. Plutín estuvo muy efectivo, es un atleta que a pesar de su veteranía está en el mejor momento de su carrera”.



El Comisionado Nacional del conocido deporte de la “bola blanda”, manifestó que a la disciplina le queda en el 2020 la Copa 26 de Julio en Ciego de Ávila y el Panamericano en Argentina, aunque no se ha lanzado la convocatoria del certamen.



“Hay equipos que han mostrado su interés por venir a la Copa prevista para el mes de julio. Queríamos concentrar la preselección en el mes de abril, algo que ya no va a ser posible. Ese Panamericano está previsto para el mes de noviembre en Buenos Aires y es clasificatorio para la Copa del Mundo de 2021, aunque no se ha oficializado el mismo”.



Desde el primer momento que los atletas llegaron a Santiago de Cuba, se tomaron todas las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, hasta que se decidió cancelar el evento. “Teníamos casi la totalidad de los participantes alojados en un mismo Hotel. Aprovecho para gradecer a las autoridades de esta provincia por las atenciones. Tomamos todas las medidas higiénicas, sobre todo para ir haciéndoles conciencia de lo importante que es protegerse de esa pandemia.



Confiamos en el Ministerio de Salud Pública y exhortamos a todo nuestro pueblo a cumplir todas las orientaciones por la máxima dirección del país para detener este virus”.

