En Audio: En sus manos está la salud de muchos

En Audio: En sus manos est la salud de muchos





A mi amiga Ángela nunca la habían entrevistado. Cada vez que coincidimos en el Hospital Provincial León Cuervo Rubio, de Pinar del Río, me dice “aleja de mí el micrófono que yo no soy importante”, y sale andando muerta de la risa. Yo la dejo ir sonriendo y pienso en su equivocación. No lo sabe, pero es muy importante. Es auxiliar de limpieza en el centro hospitalario, de sus manos también depende nuestra salud.



Entonces, los gajes del oficio, la casualidad o el destino provocaron el deseado encuentro. Hace unos días, mientras hablaba por teléfono con el doctor José Carlos, uno de los médicos que atiende a los pacientes confirmados con Covid-19 en Vueltabajo en ese centro asistencial, ella escuchó mi nombre y me quiso saludar.



Del otro lado del teléfono sentí la jovialidad de siempre de esta mujer que le ha dedicado buena parte de su vida a los quehaceres en la sala de gastroenterología del “León Cuervo Rubio”.



Su paciencia ha sido testigo de muchas patologías asociadas a esta especialidad. Hoy su grandeza como trabajadora es testigo del desvelo de alguien que es imprescindible en esta batalla contra la Covid-19.



Ahora su rutina es otra, en la sala de los pacientes enfermos, ella, trapo en mano, pasa hipoclorito por todas las superficies, friega los pisos, limpia cada asiento, picaporte, ventanas, refrigerador, ventiladores y todo lo que encuentra a su alrededor para proteger a todos.



“Yo estoy bien, cumplo con todas las medidas de seguridad, me pondo doble nasobucos, guantes, botas de goma, todo porque tengo que regresar sana a la casa con mis dos hijos”, me comentó emocionada.



“Hablo por teléfono con ellos, pero mi mamá no sabe que estoy aquí. Ella tiene 89 años y no la quiero preocupar; pero tranquila, estaremos bien”, aseguró.



Ángela Costa Martínez forma parte del equipo que atiende a los pacientes confirmados con la Covid-19 en Pinar del Río, ella es la auxiliar de limpieza, en sus manos también está la salud de muchos.

