En Audio: En Tampa y Cayo Hueso junto a Martí

Varias veces les he comentado lo que nos perdimos los melómanos al no concluirse por entero lo que debió ser un larga duración de Los Van Van y Silvio Rodríguez. El propio Juanito lo lamentó en repetidas ocasiones.



La idea original era un álbum completo, pero solo se hicieron algunas canciones, con el recuerdo mayor para Llegué por San Antonio y muy en especial Imaginada, el cha cha cha que colocó a Silvio Rodríguez como un criollo mas, cuando intentó tirar su pasillo en un Festival de Varadero.



Pero por otro lado ustedes también conocen mi interés por la Historia, la asignatura que más alegrías me dio en mis días juveniles. Mi hija también lo sabe y por eso me llevó a Cayo Hueso para que yo conociera el sitio donde prácticamente José Martí preparó la guerra necesaria.







Allí visité el Instituto San Carlos, escuela creada por dos eminentes criollos para enseñarle a los emigrados de la época el fervor patriótico por la tierra que habían dejado. El edificio llegó a deteriorarse por múltiples motivos, pero el 4 de enero de 1992, cien años exactos después de la visita del Apóstol, buenos cubanos lo han dejado como en aquellos días.



Ahora en ocasión de mi 70 cumpleaños mi hija me dio otra enorme sorpresa y preparó una visita a Tampa, otro de los sitios fundamentales en la prédica martiana para convencer a los cubanos que el único camino era el de ir a las armas.







Claro que fuimos hasta el “Parque Amigos de José Martí”, espacio ubicado en el mismo centro de la ciudad, en las mismas áreas del histórico Ibor City y frente a las tabaquerías, el edificio de ladrillos rojos donde “El más Universal de todos los cubanos” volcó su encendida prosa.







El Parque está en el mismo sitio donde estaba la casa de Paulina y Ruperto Pedroso, hogar donde Martí encontró refugio y protección cuando quisieron envenenarlo, morada que más adelante los dos criollos entregaron al estado cubano para convertirla en memoria histórica.







Silvio Rodríguez dice en su tema que cuando partió a la ciudad se fue sabiendo que en Tampa su abuelo habló con Martí. Mi nieta española, educada en las costumbres cubanas, no puede decir que habló con Martí, pero sí que estuvo junto a su abuelo en el homenaje eterno al Maestro.



Con dos grandes de nuestra cultura recordamos a José Martí a 166 años de su nacimiento.



