En Audio: Telebanca, una opción para el comercio electrónico

En Audio: Telebanca, una opcin para el comercio electrnico





Las Sucursales Bancarias en la capital han priorizado la entrega de tarjetas Telebanca, asociadas a las de salarios, jubilados y de ahorro, por constituir estas un instrumento de pagos en las Tiendas Virtuales que hoy ofrecen productos alimenticios y de primera necesidad que buscan la mayoría de las personas por estos días de la COVID-19, enfermedad que afecta a Cuba y a más de cien países en el mundo.



La directora de Banca Personal del Banco Metropolitano, Lidia Naranjo Pérez aseguró que su institución financiera ha instrumentado un grupo de medidas de obligatorio cumplimiento, como el uso del nasobuco en los trabajadores y los clientes que visitan las Sucursales, continúa además el hipoclorito para las manos y se mantienen las operaciones de cajas.



En los departamentos de comercial en cada banco se han limitado los servicios, priorizando los relacionadas con las solicitudes de tarjetas de Telebanca, por constituir un instrumento de pago, para todos los servicios electrónicos, también recepcionan los reportes de pérdidas de las tarjetas magnéticas y abren las cuentas USD, con respaldo en MLC.







Otra modalidad que mantienen las Sucursales Bancarias en la capital es la apertura de cuentas (ONLINE), en línea, uno de los canales que por estos días de pandemia se utilizan mucho para evitar la concentración de personas en las colas.



La funcionaria precisó que el Banco Metropolitano exonerará del pago de créditos durante 3 meses, hasta el 30 de junio a los clientes con deudas que pertenecen al sector estatal que han sido afectados salarialmente, dicha información la ofrecerán las entidades, y en el caso de los Trabajadores Por Cuenta Propia que recibieron créditos bancarios para materiales de la construcción y otros que amortizan todos los meses, no deben presentarse en los Bancos, ellos deberán comunicarse con el servicio de TELEBANCA 7868 3535 o escribir al correo clientes@mambet.cu para expresar su situación en particular.





Sobre el pago de los jubilados enfatizó, la funcionaria que comienza este 21 de abril y no es necesario que los adultos asistan a las sucursales, pueden transferir el cobro a un familiar o persona de su confianza, para ellos deben firmar el cupón al dorso y darle el carnet de identidad al designado. Al mismo tiempo aclaró que se priorizará el horario de 8 a 11 de la mañana en cada banco para atender a ese segmento de la población, también informó la funcionaria que podrán cobrar en las cadecas y en las unidades de Correos de Cuba, aunque no sean afiliados a estas instituciones.



La directora de Banca Personal del Banco Metropolitano, Lidia Naranjo Pérez, aclaró que los jubilados que presentan las tarjetas desmagnetizadas, que se le haya olvidado el (PIN) o extraviada debe hacer una declaración jurada, un manuscrito con el nombre y los apellidos, la firma, y el carné de identidad de los dos, el beneficiado y la persona autorizada y cobrará el efectivo en caja. Cuando pase toda esta emergencia sanitaria podrá nuevamente solicitar la confección del instrumento de cobro.



Sobre el servicio de Telebanca, la llave para todos los servicios electrónicos es importante aclarar que actualmente se están habilitando en las Sucursales bancarias, no tiene que ser donde aperturó su cuenta de ahorro o radica su salario. No hay que esperar que la impriman se trata de un trámite rápido, al momento.







Para la apertura de la tarjeta Telebanca es necesario disponer de una tarjeta de ahorro, de salario, o de jubilados, nunca una cuenta fiscal. Quien no disponga de ninguna de esas tres modalidades puede solicitarla a través del correo (clientes@bamnet.cu) para abrir la nueva cuenta y recibirla tendrá diez días hábiles para ello. En el momento de recogerla puede solicitar ahí mismo la TELEBANCA.



La especialista explicó que la bonificación del 10 por ciento que ha propuesto el Banco Metropolitano es hasta el 30 de abril, siempre que todas las operaciones se hagan por el POS, y otras modalidades de Comercio Electrónico, aclaró que dicho descuento no aparecerá en el comprobante de pago, su verificación será a través del Transfermóvil o en un cajero.

