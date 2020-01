En Audio: Toros salen del coma y sueñan con la remontada

En Audio: Toros salen del coma y suean con la remontada

Foto: Abel Rojas



Matanzas, Cuba.- Los “Toros” de Camagüey demostraron el por qué están en la gran Final de la 59 Serie Nacional de Béisbol, y cuando parecía tendríamos fiesta en esta ciudad, sacaron una importante sonrisa 9 anotaciones por 6 y regresan el play-off al estadio Cándido González.



Una vez más el derecho de Yara, Lázaro Blanco, se erigió como protagonista y le caminó con exquisito dominio de la zona de strike el partido a los camagüeyanos.



Los relevistas que trajo Miguel Borroto, estuvieron a punto de perder una ventaja que llegó a ser de 9-0.

#SerieNacional59. Los Toros llevan la final para sus predios. Final: CAM 🐂 9-6🐊 MTZ. Otra vez San Cousin. pic.twitter.com/hFvR6cB4pa — Guillermo Rodríguez (@hidalgogato88) January 16, 2020

Al término de encuentro, Borroto señaló que le fallaron tanto Isbel Hernández, como Yadián Martínez y tuvo que apelar a Yosimar Cousín, para detener el ímpetu de los “Cocodrilos”, que llegaron a tener el empate en primera en el noveno episodio con solo un out en la pizarra. “Siempre que hay un pitcher en el box con la calidad de Lázaro Blanco y el relevo que traes presenta lagunas, el rival lo va a aprovechar. Con esa ventaja no se puede estar dando bases por bolas”.







El experimentado manager, dijo que tenían que regresar a Camagüey con esa victoria, porque no le podían fallar a la afición. “Hoy el mitin lo dio Alexander Ayala, como en otros momentos los han dado Leslie Anderson o Yorbis Borroto. Le hablamos de la entrega, unión y disciplina. Cuando nos montamos en la guagua nos llamamos a capitulo y dijimos que había que conseguir esta victoria”.



Borroto, comentó que han llevado a Lázaro Blanco poco a poco y que ya estaba listo para tirar más de cien lanzamientos. “Yo no puedo llevar a Blanco en su primera salida a más de 90 envíos, porque hay que cuidar al hombre. Ya hoy estaba listo para darle un mayor volumen de pitcheos”.





El ganador del encuentro Lázaro Blanco, agradeció los consejos del profesor José Manuel Cortina. “Me reuní con él, me dijo que tenía que enfocarme en el primer inning, que si lograba sacarlo podía caminar el juego”.

El bateador designado Leslie Anderson, ha sido otra de las figuras importantes en esta actuación que han tenido los “Toros” en la actual contienda beisbolera. “Desde el primer día el profesor Borroto me ha dado toda la confianza. Salimos a darlo todo, esto no se acaba hasta que un equipo llega a cuatro éxitos”.



Matanzas y Camagüey, tomarán carretera este viernes, para reanudar las acciones el próximo sábado a la 1:00 pm. Por los “Toros” trabajará el jovencito Yosimar Cousín, quien en 14.2 entradas no ha permitido carreras.



Por los Yumurinos, aunque Armando Ferrer no adelantó quien trabajará, su decisión debe ser Noelvis Entenza, quien inició el segundo partido el domingo último”.



Escuche y descargue las declaraciones del director del conjunto agramontino Miguel Borroto y de los jugadores Lázaro Blanco y Leslie Anderson.

