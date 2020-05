En Audio: La tragedia de Jimaguayú

En Audio: La tragedia de Jimaguay

Uno de los autores del libro Ignacio Agramonte y el combate de Jimaguayú, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales, el historiador militar Ángel Jiménez González, sostuvo que jamás el Mayor pretendió derrotar completamente a la columna del teniente coronel español José Rodríguez de León aquel 11 de mayo de 1873.



Según el reconocido ensayista cubano, la formación enemiga era un batallón de cinco compañías, con una caballería de unos 240 hombres y una guerrilla de más de 70 jinetes, y el Bayardo camagüeyano estaba consciente de que no contaba con fuerzas y medios suficientes para aniquilarla.



Jiménez González recordó el orden combativo de Agramonte en Jimaguayú: que una avanzada mambisa se hiciera perseguir por la caballería hispana hasta el ángulo suroeste del potrero, donde la infantería cubana la fusilaría, y los jinetes al mando de Henry Reeve (El Inglesito) cargarían al machete por detrás.



El destacado historiador militar apuntó que el jefe cubano habría advertido a Reeve que no se enfrascara en un combate con la infantería española en caso de que la emboscada no funcionara, y como se sabe –aclaró- el teniente coronel al mando de la columna hispana no se dejó provocar.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Ángel Jiménez González declaró que resulta improbable que el cadáver del Mayor fuera incinerado con la cantidad de leña consignada en las fuentes, y como dato revelador anotó que el Diario de la Marina publicó que el héroe fue realmente enterrado.





Jiménez González consideró posible que las autoridades en Puerto Príncipe lo inhumaran secretamente en el cementerio de la villa, con el deliberado propósito de que nunca se supiera el lugar exacto.



Ese colectivo de investigadores buscó infructuosamente con la técnica de georradar una botella enterrada un año después en Jimaguayú por el Generalísimo Máximo Gómez, donde estaría el acta funeraria con declaraciones de testigos sobre la muerte del Mayor el 11 de mayo de 1873 y el destino final de sus restos.

Del Autor