En Audio: Tunas, prefiero verte quemada antes que esclava





En la piedra calcinada habita la página heroica de aquella tarde septembrina. La ciudad no se inmoló; sencillamente se dispuso a ser fragua en la forja de un pueblo. El oficial Manuel Reyes Silva (Payé, como le decían) no parecía creer lo que el Mayor General Vicente García González le ordenaba.



Y era eso no más: una orden. “Capitán Silva, tome esa antorcha y empiece por ahí”. Y perplejo el aludido respondió: “General, pero esa es la casa de su familia”. La acostumbrada sangre fría que tantas veces escondió emociones grandes del León de Santa Rita, se transpuso nuevamente en palabra: “Esa es la razón por lo que le digo que empiece por ahí”.



Y entre el fuego necesario y la posterior ingratitud de la gente, la casa natal del General en Jefe de Baraguá sencillamente se perdió. Pero como bien escribió José Martí en carta a un amigo, “el libro es un servicio”. Y la publicación del compendio Miedo a Vicente García, del poeta y ensayista cubano Carlos Tamayo Rodríguez, suscitó el rescate del sitio donde se inició el gran incendio de Las Tunas el 26 de septiembre de 1876.



El poeta y ensayista cubano Carlos Tamayo Rodríguez, recordó que el actual Memorial Mayor General Vicente García, se erige desde el 14 de noviembre de 1987 sobre las cenizas de la ciudad, que sus hijos entregaron en holocausto por la independencia el 26 de septiembre de 1876.



Dicen que, conmocionado por el fuego crepitante sobre la comarca, el jefe mambí solamente alcanzó a pronunciar la famosa frase: “Tunas, con dolor en mi alma te prendo candela, pero prefiero verte quemada antes que esclava”. Y en su Diario de Campaña anotó: “Concluyó pues mi pueblo del que tantos y tan diversos recuerdos tengo”.







Sobre la acción de tres días antes, trascendió el testimonio de Manuel Sanguily a partir de los recuerdos de Jesús Sablón Moreno, el General Rabí, que califica la toma de Las Tunas el 23 de septiembre de “obra maestra del cálculo, la astucia y la intrepidez prodigiosamente combinados”.



El libro Miedo a Vicente García, de Carlos Tamayo Rodríguez, que promovió la reivindicación del lugar por donde empezó el incendio, cuenta con varias reimpresiones, entre las que aparece la reciente con el título Vicente García, un General de Céspedes, editada por el Frente de Afirmación Hispanista, Acción Civil, de México.





Artículos relacionados

Del Autor