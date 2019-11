En audio: Viera y Guibert: Dos de las cartas secretas de Borroto?

La Habana.- El lanzador tunero Carlos Juan Viera pudiera tener la responsabilidad de lanzar el primer juego de Cuba en el Torneo Premier 12, que será ante Canadá.



Entre tanto el santiaguero Yoelkis Guibert, ha sido uno de los mejores bateadores cubanos en los choques preparatorios en Taipei de China y no se descarta esta opción, para patrullar el jardín derecho.





Viera, después de estar varias campañas alejado de la Serie Nacional, ha regresado como una de las figuras más contundentes en el cuerpo de serpentineros, que comandan Pedro Luis Lazo y José Elósegui. Entre tanto, el indómito, desde que llegó a la selección nacional, está demostrando que es uno de los talentos del béisbol cubano.



El derecho del municipio Jobabo, llega con 30 años por primera vez a la selección nacional. “Me he preparado muy bien, siempre fue un sueño llegar aquí y ahora toca seguir adelante. Los profesores han hecho hincapié en el control y la buena localización de los lanzamientos”.



Carlos Juan, es un pitcher que sostiene la velocidad sobre las 90 millas y además cuenta con una slider que suele ser un “cuchillo” ante los bateadores derechos. De ahí que el mentor Miguel Borroto, ha manifestado que pudiera ser el primer abridor de Cuba en el Torneo Premier 12. “Si me dan esa responsabilidad lo asumiré como si estuviera trabajando en un juego normal. Canadá tiene varios zurdos en su alineación, pero yo suelo dominar a los bateadores de esta mano con la curva por dentro y apelo bastante al cambio de velocidad”.





Mientras, Yoelkis Guibert, quien se inició en el béisbol en su natal Palma Soriano, a sus 25 años tiene un gran futuro en este deporte. “Pensé estar desde el principio, eso me chocó un poco, porque tenía rendimiento para hacer el equipo. Por suerte al final fui llamado”.



Guibert, comentó a Radio Rebelde, que la preparación fue muy diferente a la que realizaron para los Juegos Panamericanos. “Se ha basado en mantener la forma que teníamos en la Serie Nacional, llegamos a los entrenamientos listos para jugar”.



El santiaguero, puede ayudar al conjunto nacional, sobre todo por su velocidad y su eficiencia a la defensa. “He trabajado sobre todo el tema del robo de base, que es algo que puedo explotar más y también el bateo hacia la banda contraria y el centro del terreno”.



Aunque no es uno de los principales candidatos para estar en el equipo regular, Yoelkis Guibert ha mostrado estar en una excelente forma en los topes que han realizado en Asia. “Hay muy buenos jardineros, si me dan la oportunidad de jugar lo trataré de hacer lo mejor posible para apoyar al equipo en el certamen”.



