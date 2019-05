En audio: Voleibol de playa, cubanos barren en casa

Varadero, Matanzas.- Las dos primeras duplas del voleibol de playa en Cuba, integradas por Leila Martínez-Maylen Delis y Sergio González-Luis Enrique Reyes, obtuvieron la medalla de oro en la IV Parada del Circuito NORCECA de voleibol de playa, que tuvo como sede al Hotel Barceló-Solymar-Arenas Blancas desde el pasado viernes.



Los locales, repitieron el éxito conseguido en la Tercera Fase en Nicaragua, esta vez los oponentes por el primer lugar fueron diferentes. En el caso de las chicas, imponen marca para este deporte en el país, tras ganar cuatro eventos de este tipo en línea, superando lo que habían hecho en el 2017 Karel Peña y Daisel Quesada.



Leila y Maylen, vencieron por el título en solo dos parciales a las estadounidenses Fonoimoana-Martin 21-18 y 21-13. Acerca de esta victoria la capitana de la escuadra, dijo que el evento estuvo bastante fuerte. “Los equipos tuvieron nivel. Aquí todo el mundo quiere venir a competir, por las características que tiene Varadero”.



Leila, quien es graduada de Estomatología, manifestó que esperaban que el encuentro más complicada fuera contra las también cubanas Yanileidis Sánchez-Lidianis Echeverría. “Entrenamos juntas, nos conocemos bastante. Nosotras cometimos menos errores y salió el resultado en tres peleados set”.





En el caso del binomio Luis Enrique-Sergio, este último señaló que no esperaban enfrentar a los nicaragüenses Mora-López. “Fue una sorpresa que llegaran a la final. Son dos atletas muy jóvenes con deseo de seguir superándose en este deporte. Tratamos de aprovechar que somos más altos y sobre todo de agredir con el saque y los remates con potencia”.



La victoria de los alumnos de Leonides Regϋeiferos fue 2-0 (22-20 y 21-16). Los segundos conjuntos de Cuba se llevaron las medallas de bronces. Yanileidis Sánchez-Lidianis Echeverría vencieron a un binomio de Canadá. Mientras Karel Peña y Yosvani Carrasco no tuvieron que sudar la camiseta, pues la pareja de los Estados Unidos no se presentó, debido a la indisposición de uno de los atletas.



Como parte de una de las iniciativas del evento, se reconoció a un grupo de atletas de la generación dorada del voleibol cubano, que conquistó los tres títulos olímpicos en Barcelona 92, Atlanta 96 y Sidney 00.



Mireya Luis, quien está al frente de la Parada en Varadero, sentenció que la competencia fue un éxito y que para el 2020, esperan celebrar por todo lo alto los 10 años de que llegara este evento al principal balneario de Cuba.



A continuación, las declaraciones de Leila Martínez y Maylen Delis, quienes ganaron en Varadero y de esta forma establecen una marca para el voleibol de playa nacional, al ganar cuatro fases consecutivas.

