En Audio: Volveré a bailar

Fotos: Freddy Pérez Cabrera.

Me siento bien y estoy muy feliz. Así me dice este joven de solo 25 años. Su nombre: Jesús Álvarez López y es el primer paciente cubano recuperado del nuevo coronavirus.



Vive en Santa Clara y es bailarín de profesión.



“He vivido días muy tristes, me confiesa. Había escuchado sobre la enfermedad y desde que me diagnosticaron me preocupaba mucho mi familia, pero por fortuna ninguno de ellos fue contagiado”.



“Estaba muy inquieto pues cuando nos ingresaron en el hospital Manuel Fajardo de Santa Clara a mi niña, que tiene solo un añito le dio fiebre, pero le hicieron el test y obró el milagro, mi hija no estaba enferma”.

Para Jesús ya hoy todo cambió, atrás quedaron días de dolor. El agradecimiento al personal médico que lo atendió en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí se hace recurrente en la conversación.



Cuando llegué y me confirmaron el diagnóstico me asusté, después los médicos me dieron confianza dice. El primer día una doctora se presentó y nos dijo: Aquí estoy para ustedes las 24 horas.





Hace una pausa y prosigue: “Siento mucha gratitud, estaban al tanto de todo, en un momento de mi enfermedad tuve la tos seca de la que se habla, falta de aire y ellos todo el tiempo a mi lado. A pesar de que estaba aislado, nunca me sentí solo, ellos fueron mi familia.

En el hospital me mantenía muy informado, escuchaba la radio y veía la televisión, pero me he dado cuenta que las personas no tienen percepción del riesgo y les digo hay que cuidarse, sean disciplinados y responsables, se los dice un paciente que se enfermó y que no quiere ver a nadie pasar por lo que yo pasé.



El joven santaclareño ya está en su casa en el Reparto La Vigía, y por 21 días permanecerá bajo la supervisión de su médico de la familia.



Siento una alegría enorme al estar de nuevo con mi mamá, mi niña y mi novia, dice Jesús, “no hay nada como la casa y la familia”.



¿Volverás a bailar?



Ahora más que nunca me siento con muchos deseos de retomar mi trabajo, de disfrutar la vida, solo tengo 25 años y seguro que volveré a bailar.

