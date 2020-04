En Audios: De 27 a 27, la primera experiencia de dos camagüeyanas

Fotos de la autora.



Camagüey, Cuba. - Reyna Mercedes empezó a trabajar hace 27 años, justo cuando nació Yisel. Hoy están unidas, como enfermera y médico, en una experiencia única para sus vidas, la lucha frente a la Covid-19.



La Licenciada en Enfermería Reyna Mercedes Sánchez Recio, es la Jefa del servicio de Cuerpo de Guardia, en el Hospital Militar de Camagüey; pero desde el 22 de marzo se integró al grupo que atendió a los primeros pacientes confirmados con COVID19.

Pero no solo el personal de enfermería se ocupa de administrar medicamentos, también tiene que dar apoyo sicológico, “nos acercamos para saber sus necesidades, hay que darle confianza, seguridad, para mantener la calma, la tranquilidad; esos pacientes han dejado atrás sus familias; algunos llegaron al Hospital sin módulo de aseo, y nos ocupamos también de esos detalles”.



Ahora la enfermera Reyna Mercedes Sánchez Recio cumple catorce días de cuarentena en un Centro de Aislamiento, antes de ir a su casa, otra experiencia única para una trabajadora de la salud.