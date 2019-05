En audios: LSB: Lobos a un paso de revalidar la corona

El quinteto de Villa Clara vapuleó este martes a su par de Artemisa para situarse a un paso de revalidar la corona de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) masculino.



En la Sala Amistad de Santa Clara, los Lobos, que se titularon campeones por primera vez en 2018, se impusieron con abultado marcador de 92 cartones por 64.



Desde el mismo inicio del choque, los discípulos de Carlos Valle, salieron delante en la pizarra y al término del primer cuarto ya ganaban por once puntos (28-17), diferencia que aumentaron al cierre de la primera mitad a 21 unidades (44-23).



En ese segundo tramo del desafío, los llamados “Toros” de Artemisa solo marcaron seis puntos.



Para la segunda parte el panorama no cambio y el técnico visitante, Raudel Balaguer, optó por llevar a la banca a su estelar Osmel Oliva, quien se mostró inefectivo en los tiros de media y larga distancia.



Entre tanto, los villaclareños exhibieron una gran efectividad desde el punto de vista ofensivo, al punto que de los doce jugadores que saltaron a la cancha, once aportaron a la victoria.



Destaque para el escolta Raúl Abreu con 20 unidades, el alero Osvaldo Pérez con 14, el armador Didier Gonzáles con 13, el experimentado Andy Bofill y el refuerzo avileño Yasser Rodríguez, ambos con once.



Abreu se fue con siete canastas, tres de ellas desde el perímetro, Osvaldo convirtió siete encestes, y Didier logró tres canastas de larga distancia. En total fueron diez los triples alcanzados.



Por el lado contrario, Joyce Daudinot volvió a sobresalir con 14 puntos, secundado por Osmel Oliva con doce.



Esta fue la victoria 12 para los villaclareños en toda la temporada, incluyendo los play-oof, jugando como locales en la Sala Amistad ante solo cuatro reveses.



Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Capitalinos y Matanzas han sido los únicos equipos que han derrotado a los Lobos como visitantes.



Artemisa, su rival en la final, ha perdido tres veces en la capital villaclareña en la presente campaña, y de siete juegos disputados ante Villa Clara solo han podido vencer en dos.



Este miércoles desde las siete de la noche volverán a la cancha en lo que pudiera resultar el último juego de la liga.



Anotación por cuartos del tercer partido:



ART- 17-6-15-26

VCL- 28-16-22-26



En audio puede escuchar las valoraciones de Andy Bofill y Raúl Abreu al cierre del partido:

