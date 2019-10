En Bolivia, silencio electoral por los comicios presidenciales del 20 de octubre

El silencio electoral entró en vigencia en Bolivia desde las cero horas de hoy en atención a los comicios generales del próximo domingo 20 de octubre, según establece el reglamento nacional. El artículo 116 de la Ley de Régimen Electoral establece que el periodo de campaña y propaganda electoral concluye 72 horas antes de la jornada de votaciones y, por ello, ninguna de las nueve organizaciones políticas en la contienda podrá realizar un acto de campaña o emitir mensajes. Por otro lado, el Órgano Electoral, advirtió que en caso de incumplimiento del silencio electoral implicará la suspensión inmediata de la propaganda y sanciones económicas, tanto a la fuerza política o alianza que la contrató, como al medio de comunicación que la difundió. El próximo domingo 20 de octubre Bolivia está llamada a elegir al presidente y vicepresidente; así como a 36 senadores, 130 diputados, nueve representantes ante organismos supraestatales, cada uno con sus suplentes.



Ataca nuevamente Trump a la líder de la Cámara de Representantes



El presidente estadounidense, Donald Trump, renovó la víspera sus ataques contra la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras una reunión sobre la respuesta de Washington a Turquía, debido a la invasión lanzada por ese país en el norte de Siria, y que terminó abruptamente porque los demócratas acusaron el mandatario de insultar a la legisladora. El ataque del presidente ocurrió cuando la Cámara Baja aprobó una resolución para condenar la decisión de Trump de retirar tropas estadounidenses de esa área, pues muchos legisladores consideran que con esa medida el jefe de Estado dio luz verde a Turquía para atacar a los kurdos. Los demócratas abandonaron la reunión de forma abrupta cuando Trump tuvo una 'crisis nerviosa' a raíz de esa votación contra su postura en Siria, y también numerosos republicanos se retiraron. Por otro lado, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, detalló que Trump lanzó insultos, fundamentalmente contra Pelosi, a la que llamó 'política de tercera categoría'.



Denunciará el presidente Nicolás Maduro nuevos planes violentos de la oposición



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que en los próximos días presentará nuevas pruebas sobre los planes desestabilizadores de la oposición venezolana que pretenden ser ejecutados en el mes de noviembre. Al respecto, Maduro advirtió que los organizadores e impulsores de las supuestas nuevas protestas serán llevados ante la justicia. Vamos a sacar unas pruebas de unos intentos guarimbas que se pretenden realizar para el mes de noviembre, y a los guarimberos lo que los espera es la cárcel, la justicia, es lo que le espera a quien se meta en las guarimbas otra vez, advirtió el mandatario venezolano. También, el presidente, Nicolás Maduro anunció que se tomaran todas medidas necesarias para garantizar la paz del país, ya que hay una Venezuela "absolutamente mayoritaria" que no sigue las vías violentas.



Pide Quim Torra el cese de la violencia en Cataluña



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió hoy el cese de la violencia que desacredita las protestas contra las condenas a líderes independentistas catalanes por el fallido intento de secesión de esa región española. No se pueden permitir estos incidentes que estamos viendo, eso hay que pararlo inmediatamente, afirmó Torra en una declaración institucional desde Barcelona, la capital catalana, que la víspera vivió una nueva jornada de protesta con grandes incidentes violentos. Las calles del centro de Barcelona se convirtieron la víspera, por segunda jornada consecutiva, en el escenario de una batalla campal entre agentes de los Mossos d'Esquadra (policía regional) y los enardecidos manifestantes. Los protestantes quemaron coches y contenedores de basura, levantaron barricadas y lanzaron cócteles molotov y recipientes con ácido contra los Mossos, así como tiraron pirotecnia contra un helicóptero policial, de acuerdo con versiones periodísticas. Siempre las protestas de los partidarios de la independencia de Cataluña siempre han sido pacíficas y cívicas, porque ese talante hace que 'no perdamos la razón', declaró el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y enfatizó que siempre hemos condenado y condenamos la violencia, No se pueden permitir los incidentes que estamos viendo en las calles de nuestro país.



Investigará la Defensoría del Pueblo de Ecuador violaciones de los derechos humanos durante las protestas



La Defensoría del Pueblo de Ecuador anunció la conformación de una comisión de justicia y reparación integral, que investigara posibles violaciones de derechos humanos durante las 11 jornadas de protesta nacional contra medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. La instancia precisó que la decisión se tomó de conformidad con su facultad de crear Comisiones Especiales para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, y en el contexto de los hechos suscitados por el paro nacional. La institución precisó que en el marco de las movilizaciones y el Estado de Excepción decretado por el Gobierno, se presentaron siete informes técnicos con información detallada del monitoreo implementado a escala nacional sobre la situación de las violaciones de los Derechos Humanos. También, el ente recordó que durante las manifestaciones, que estallaron el pasado 3 de octubre, se registraron 1 192 detenciones, ocho personas fallecieron y 1 340 resultaron heridas.



Alcanzan in extremis el Reino Unido y la Unión Europea un excelente acuerdo del Brexit



El Reino Unido y la Unión Europea (UE) anunciaron hoy un 'excelente' y 'equilibrado' acuerdo sobre el Brexit, horas antes de una cumbre de mandatarios, que deberán ahora apoyarlo para descartar el temido divorcio a las bravas el próximo 31 de octubre. Cuando hay voluntad, hay un acuerdo, y ahí tenemos uno, es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y Reino Unido y le recomiendo al Consejo Europeo que respalde este acuerdo, anunció el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, poco antes del mediodía. Sin embargo, los aliados de Johnson, los miembros del Partido Unionista Democrático noirlandeses, continúan oponiéndose al acuerdo logrado entre Bruselas y de Londres, según informó una fuente interna. Londres, que tenía hasta el próximo sábado para lograr un acuerdo o de lo contrario pedir una nueva prórroga, deberá convencer ahora a su Parlamento británico, que debería pronunciarse ese en un voto orientativo, de aprobar este pacto.



Supremo Tribunal Federal de Brasil podría definir la libertad de Lula y el futuro de la operación Lava Jato



El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzará hoy el juicio sobre tres acciones que abordan la legalidad de la prisión tras la condena en segunda instancia, lo cual podría beneficiar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde abril tal asunto estaba en agenda del STF, pero en ese momento se pospuso sin una nueva fecha, y este jueves el resultado del debate puede también representar una embarazosa derrota para la operación anticorrupción Lava Jato. Se espera ahora que el tema, colocado en agenda por el presidente de la corte, Antonio Dias Toffoli, dure por lo menos tres sesiones en la audiencia superior. El Supremo Tribunal Federal analizará hoy las tres llamadas Acciones Declaratorias de Constitucionalidad, las cuales exigen que los jueces revisen la posición adoptada por ellos en 2016, y si se aceptan los argumentos, Lula seguiría siendo procesado, pero, en teoría, debería esperar en libertad el resultado de los casos en los que se le acusa.



Dispuesto Irán a continuar reduciendo sus compromisos del Pacto Nuclear



El Gobierno de Irán anunció el estar dispuesto a reducir aún más sus compromisos contraídos en el acuerdo nuclear firmado en 2015 con el grupo de 5+1, mientras continúe sin tener los beneficios incluidos en el pacto. El vicecanciller de Irán para Asuntos Políticos, Seyed Abas Araqchi, aseguró que su país mantiene firme su postura hasta que se materialicen sus reivindicaciones económicas previstas en el pacto. Abas Araqchi, quien se reunió con la viceministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Annika Soder, en Teherán, subrayó que no es justificable que Irán sea el único que siga comprometido con el llamado Plan Integral de Acción Conjunta. También, vicecanciller iraní planteó a Soder que “lo que esperamos de Europa es adoptar una postura constructiva y que pague, verdaderamente el precio para reconstruir la confianza y salvar el acuerdo nuclear”.



