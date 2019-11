En Camagüey, audiencia pública contra el bloqueo (+Audio)

En Camagey, audiencia pblica contra el bloqueo (+Audio)

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.

Camagüey, Cuba.- En audiencia pública, convocada por la Comisión Permanente de Industria, Construcción y Energía del Parlamento Cubano, los jóvenes estudiantes, y profesores de la Universidad Ignacio Agramonte, argumentan razones para condenar y exigir el cese de la política genocida imperial de Estados Unidos, que desde hace casi 60 años mantiene el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba.



“El bloqueo nos afecta a todos, en la vida cotidiana, e incluye no sólo el proceso docente educativo, también sectores claves como la salud, el transporte, y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.



Estudiantes y profesores de las especialidades de Química, Arquitectura, Electromecánica, Derecho y Ciencias Agropecuarias, ejemplifican el daño que provoca la política del gobierno norteamericano al pueblo.



“El gobierno cubano no puede adquirir productos ni materias primas en un mercado tan cercano como Estados Unidos; hay que ir a comprar y vender a Europa o Asia, lo que provoca el encarecimiento de las negociaciones, pues se le añade el transporte y flete hasta puntos tan distantes de nuestra geografía”.



A las limitaciones que impone el bloqueo yanqui en la actividad docente de los estudiantes y para el desarrollo científico, se refirió el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Doctor en Ciencias, Amílcar Arenal Cruz.



“A veces queremos comprar reactivos para las prácticas de laboratorio, y no nos los venden porque son producidos o tienen componentes norteamericanos; y el 90 por ciento del equipamiento y los materiales que utilizamos para las investigaciones, son norteamericanos.



“Frente a esa situación buscamos alternativas; y ya inscribimos varios proyectos de investigación en una convocatoria internacional abierta recientemente; y nos presentamos en las líneas de producción de alimentos, y en la generación de investigaciones y ciencia que nos permitan la innovación y la sostenibilidad, como Universidad”.



El Doctor en Ciencias, Jorge Veranes Salinas, conductor de la Audiencia Pública contra el bloqueo, significó que “lo que hacemos por nosotros, también lo hacemos por la Humanidad; y sin cansarnos, mientras dure el bloqueo tendremos que reunirnos, y cada año seguiremos presentando nuestros argumentos, para exigir el cese de esa política; y ratificar el compromiso de que, en este país, no se rinde nadie”.





El presidente de la Comisión Permanente de Industria, Construcción y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Rector de la Universidad Ignacio Agramonte, de Camagüey, Doctor en Ciencias, Santiago Lajes Choy, afirmó que, “a pesar de las medidas económicas y comerciales recrudecidas por la administración de Donald Trump, la Universidad mantiene plena vitalidad.



“Es cierto que hemos tenido que hacer ajustes en nuestros planes, pero no se ha cerrado ninguna de las 53 carreras; y mantenemos en la Residencia Estudiantil a más de dos mil 500 jóvenes que viven fuera de la ciudad.



“Para para Pensar como País, y contribuir a contrarrestar el bloqueo, hoy estamos trabajando en un proyecto de inteligencia artificial, a partir del talento y el conocimiento formado por la Revolución Cubana, para la exportación de servicios.



“En el próximo año, se construirá en la Universidad un parque solar fotovoltaico de un megawatt, lo que evitará el consumo del Sistema Electroenergético Nacional, (SEN); y ese será un aporte concreto al país”.



A pesar del bloqueo, no se detiene tampoco el proceso de informatización y el uso de las nuevas tecnologías; “en el año 2014, en la antigua Universidad Pedagógica estaban instalados 128 kilobytes; en la sede central, 256; y en Cultura Física no había internet.



“Cinco años después, la revolución pone a disposición de profesores y estudiantes, 512 megabytes, a pesar del recrudecimiento del bloqueo”.



Esas y otras razones, avalan la denuncia permanente de los cubanos contra el bloqueo de Estados Unidos, que además de ser inmoral, viola las leyes internacionales.



Acompañaron en la Audiencia Pública a los jóvenes universitarios y a los profesores, diputados al Parlamento Cubano por la provincia de Camagüey, entre ellos, la Presidenta de la Asamblea del Poder Popular, Isabel González Cárdenas, quien significó entre las consecuencias del bloqueo, “el dolor que produce a una familia, saber que sus niños enfermos están privados de un medicamento que puede aliviar el dolor o el sufrimiento; pero el bloqueo yanqui impide su entrada a Cuba, a pesar de los esfuerzos de la Revolución por mejorar las condiciones de vida de la población y elevar la calidad de los servicios que se prestan”.

#Camaguey diputada Isabel González Cárdenas comparte con estudiantes y trabajadores Universidad de #Camaguey audiencia pública contra bloqueo del gobierno yanqui. Este pueblo tiene cultura de resistencia. Juntos saldremos adelante #NoBloqueo @radiorebeldecu @cadenagramonte @s pic.twitter.com/DM8tCH9NG9 — Miozotis F. Pinares (@MioPinares) November 5, 2019

Cuando en estos días, 6 y 7 de noviembre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presente en las Naciones Unidas el proyecto de resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, allí estará también la voz de millones de cubanos, para ratificar que este pueblo tiene cultura de resistencia; y juntos, saldremos adelante, y venceremos el bloqueo. (Fotos de la autora)

Puede escuchar detalles en audio y, si lo desea, descargarlo aquí.

Artículos relacionados

Del Autor