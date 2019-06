En Cienfuegos, alerta en la vía

En Cienfuegos, alerta en la va



Cienfuegos, Cuba.- La cantidad de accidentes del tránsito y las personas fallecidas reportan aumentos en esta provincia, aunque disminuyen los lesionados, en lo que va de año, según la Primer Oficial de la Jefatura Provincial de Tránsito, Mayor Marta Sonia Durán Crespo.



“Han dado origen a estos lamentables percances en la vía pública diversas causas, dice, como no prestar debida atención a la conducción del vehículo, ni respetar el derecho de vía, exceso de velocidad, desperfectos técnicos y la conducción bajo efectos del alcohol “.



“Forma parte fundamental de estos sucesos la distracción, afirma, conducimos los jóvenes y no tan jóvenes con audífonos, hablamos por el celular y no nos percatamos de la proximidad del vehículo en nuestra vía pública”.



Toca a las puertas el verano y el receso en los centros educacionales, motivos por los que la Mayor Durán hace un llamado a los padres y a los conductores: “Le decimos a los padres y a los conductores, que el juego en la vía pública está prohibido, en aras de preservar la vida”.





“Nuestra provincia, informa, asumirá dos puntos de alcoholemia ubicados en la carretera de la playa Rancho Luna, uno a la entrada y otro en la zona de Guanaroca. Se va como en años anteriores a recoger la licencia de conducción y un médico avalará las facultades de ese conductor, de seguir en la vía pública”.



“A las 18 horas se deben retirar los visitantes en la transportación masiva, de los puntos recreativos de las playas, en aras de evitar estos percances, dándole vía a la vida, con responsabilidad de cada conductor” precisa la Primer Oficial de la Jefatura de Tránsito.

