En Cienfuegos los CDR tienen para contar (+Audio)

Cienfuegos, Cuba.- La Zona 254 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el Consejo Popular La Barrera, en esta ciudad del centro sur tiene mucho que contar en torno al entusiasmo y la participación de niños, jóvenes y adultos en las muchas actividades que realizan.



Quiero presentarle a una mujer de ojos claros y llamativos, a quien llaman el motor impulsor del Comité: María Eugenia González Jáuregui, de 86 años de edad y fundadora de los CDR.



Cuenta que “el cumpleaños del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, lo celebramos y nos quedó bueno. Aquello fue muy grande. También el 23 de agosto, por un aniversario más de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) efectuamos una actividad enorme. Quedó riquísima”.



Aplauden al nuevo Coordinador de la Zona, Michel Díaz Rodríguez, de 37 años de edad: “Tengo un colectivo que me apoya, con los presidentes de CDR, un ejecutivo que he logrado unir y hemos fortalecido el barrio haciendo actividades para las diferentes edades”.



“Se va a efectuar el 27 la fiesta esperando el 28, agrega, el aniversario 58 de la creación de los CDR y posteriormente ese mismo día, la zona tendrá una gran fiesta para la cual están invitados todos los que deseen asistir y en medio del IX Congreso de la organización”.



Unión y motivación de los integrantes de la zona expresada en la gran masividad que hubo en la reunión para estudiar el Anteproyecto de la Constitución de Cuba.





Otra de las más activas cederistas de la zona es Gudelia Rodríguez, de 63 años de edad, y cuenta interesante anécdota.



“Vivo en esta zona hace 30 años y cada vez que nos hace falta un frente en el CDR o la FMC nos reunimos para elegirlo” asegura.



“Tenemos una familia, recuerda, que salía el hombre de la casa y decía.- Las mujeres mías no quieren cargos. Ellas no cogen cargos”.



“Hoy, la muchacha que cumplió 14 años, y le entregamos el carnet de la Federación el día 23, dijo.-Yo quiero un cargo en la Zona y me comprometo a ser como ustedes”.



Nos rodean otros presidentes de CDR, por ejemplo, Lourdes Vega y Ulises Cano Domínguez. Alegres por el éxito de la tarea, que les gusta y logran como nunca antes realizarlas porque todos participan.



Entre ellos la joven Elianni Muñoz, de 21 años de edad y encargada de organizar a los niños y adolescentes para las fiestas del Comité, quien expresa: “Entusiasmo que ponemos en cada CDR para que sientan el espíritu de defender la Revolución”. (Fotos de la autora)

