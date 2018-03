En Colombia primeras elecciones con participación de las FARC

Colombia celebra mañana las primeras elecciones con la participación de la antigua guerrilla de las FARC, convertida ya en partido político por el acuerdo de paz firmado en el 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos.



Se trata de comicios a la Cámara de Representantes y al Senado, que configurarán el Congreso con el que tendrá que lidiar el próximo mandatario que suceda este año a Santos, por lo que la contienda electoral del domingo es vista de hecho como la primera vuelta de las presidenciales.



El nuevo parlamento será ahora más clave que en el pasado, al quedar en sus manos el cumplimiento de las medidas pactadas en el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC, pues la partida de Santos deja al proceso sin uno de sus principales artífices.



Hasta ahora, el Gobierno de Santos logró impulsar algunos de los puntos más controvertidos del acuerdo de paz, como la ley de amnistía o la justicia transicional.



Le fue posible, gracias a la amplia base parlamentaria favorable a Santos, con el Partido de la Unidad Nacional y sus aliados, frente a la oposición del Centro Democrático, la formación de ultraderecha, fundada por el ex presidente, Álvaro Uribe.



Esta última más Cambio Radical, del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, parecen encaminados a ganar los comicios legislativos de mañana, según las encuestas, que auguran para la agrupación en torno a Santos mantener tan solo los 21 senadores y 37 representantes que suma actualmente.



En el campo de la izquierda, el Polo Democrático (PD) y Alianza Verde buscan conquistar los 400 mil votos que les permitan, por la ley, seguir en el Congreso.



En cambio, la antigua guerrilla, rebautizada como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) acude por primera vez a las urnas, un logro por sí mismo, aunque lo hace con escasas probabilidades de éxito, de acuerdo con los sondeos sobre intención de voto.



La FARC se presentan con listas integradas por ex combatientes, miembros de la representación civil Voces de Paz y líderes sociales.



No obstante, la FARC concurren sin presión a los comicios de mañana, porque el acuerdo de paz le garantiza un mínimo de cinco escaños en el Senado y la Cámara de Representantes durante dos legislaturas.



Por eso, los analistas consideran que el verdadero triunfo de la FARC sería sumar más senadores y representantes con sus propios votos, una posibilidad limitada a sus seguidores en las zonas rurales que durante décadas controló a lo largo del conflicto armado.



La batalla de mañana por el Congreso será la única contienda electoral que dará la FARC este año, debido a su retirada de la lucha por la presidencia de Colombia, por los problemas de salud de su líder, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', quien acaba de operado del corazón.



Al margen de los grandes partidos políticos, entre los cerca de tres mil colombianos que aspiran a ocupar mañana un escaño en el Congreso hay varios candidatos independientes que han atrapado el interés, sobre todo por sus campañas contra la corrupción.



Las elecciones legislativas en Colombia suelen evaluarse también como un indicador de los comicios presidenciales, que se celebran a dos vueltas y cuya primera ronda será el 27 de mayo.



(Noticiero Nacional de Radio)