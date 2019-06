En Cuba, coloquio homenaje a director teatral Vicente Revuelta

Un coloquio dedicado a homenajear al director teatral cubano Vicente Revuelta sesiona hoy en La Habana, el mismo día en que el artista cumpliera sus 90 años. El evento tendrá lugar en el centro cultural Casona de Línea, sitio donde se desarrolló durante décadas buena parte del trabajo del consagrado actor, director teatral y pedagogo, fundador del Grupo Teatro Estudio. La jornada abrirá en la sala Adolfo Llauradó con la función Misterios y pequeñas piezas, obra con que el teatrólogo Carlos Celdrán y el conjunto Argos Teatro rinden tributo a la imprescindible figura. Para este día 6 en la Sala Raquel Revuelta se desarrollará la puesta El acto del grupo Teatro del Caballero, protagonizada por José Antonio Alonso, quien es también director junto a Yoander Ballester Aguilar. El programa de actividades incluye la proyección de un audiovisual dedicada al artista y la apertura de una exposición de fotografías. Organizado por la Casona Vicente Revuelta y la Casa Editorial Tablas-Alarcos, el coloquio finalizará con la presentación del libro El largo viaje hacia la verdad, de Carlos Sarmiento, publicado por Ediciones Alarcos.



Máximas autoridades cubanas envían ofrendas a funeral del actor Salvador Wood



Ofrendas florales del primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba General de Ejército Raúl Castro Ruz y de Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, fueron enviadas al teatro Nacional, donde se expusieron ayer las cenizas del destacado actor Salvador Wood, quien falleció el sábado pasado, para ser trasladadas en la tarde al pueblo de Cojímar. El pasado domingo Díaz-Canel envió sus condolencias a la familia del actor que falleció a los 90 años de edad. Los seres humanos como Salvador Wood nunca mueren, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter. El presidente cubano añadió en esa red social que el reconocido artista deja 'un legado impresionante a partir de su coherente y rica vida revolucionaria, ética y artística'. Wood, Premio Nacional de Televisión Por la Obra de Toda la Vida, es recordado por su papel en filmes cubanos como El Brigadista. El actor nació el 24 de noviembre de 1928 en la provincia Santiago de Cuba. Sus primeros trabajos fueron en la radio en el año 1943 en un programa sobre el fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, el 27 de noviembre de 1871. La prolífica carrera de Salvador Wood le valió también el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas ACTUAR 2016.



Invita Memorial José Martí a la expo “Bajo el mar… no todo es azul”



El Memorial José Martí le invita a la inauguración de la exposición “Bajo el mar… no todo es azul”, del artista de la plástica Silvio Martínez Cabrera, hoy miércoles 5 de junio a las 4 de la tarde. Dedicada al día mundial de la protección del medio ambiente, la muestra que nos presenta Silvio, genera sensaciones cálidas y esperanzadoras donde el caos se convierte en arte para generar conciencia a la humanidad.



Se presentarán cantantes españoles se en La Habana y Cienfuegos



La jerenzana Alba Gil Santana, ganadora del concurso La Voz España 2017, la malagueña Laura Rubio Galletero, semifinalista en esta misma edición y el sevillano Carlos Torres, finalista de La Voz España 2016, se presentarán en La Habana y en Cienfuegos, durante el mes de julio. Según información ofrecida por el músico y director del grupo Karamba, Jorge Luis Robaina, los tres artistas ibéricos serán los invitados especiales de la sexta edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, a desarrollarse del 4 al 7 de julio en Cienfuegos. Con apoyo del Teatro Tomás Terry, principal organizador del Festival, la dirección provincial de Cultura y el gobierno del territorio, acompañarán a Gil Santana, a Laura y a Carlos, los artistas cubanos Wil Campa y su Orquesta, Nassiry Lugo, David Blanco, Waldo Mendoza, Diana Fuentes, Haila María Mompié y su grupo, entre otros artistas.



Presentarán en el espacio sábado del libro la obra Telar, de Daniel Duarte de la Vega



En el espacio Sábado del Libro se presentará la obra Telar, de Daniel Duarte de la Vega publicado por la Editorial Letras Cubanas, este día 8 de junio, en la Calle de Madera de la Plaza de Armas, a las 11:00 a.m. Esta propuesta, que será presentada por Leymen Pérez y Armando Landa Vázquez, de la Editorial Letras Cubanas fue merecedora del premio Pinos Nuevos. Son textos tramados en urdimbre, colocados en paralelo, sujetos entre sí para tensar la dramaturgia, suerte de alfombra voladora que transporta al lector a la poética de un escritor emergente en las letras del panorama nacional. Se presentará en el espacio Sábado del Libro Telar, de Daniel Duarte de la Vega publicado por la Editorial Letras Cubanas, el día 8 de junio, en la Calle de Madera.



