En Cuba, con Brasil en el corazón



Es difícil esconder las lágrimas ante un acto tan sublime como es ver a los médicos cubanos llorar de emoción y alegría por estar de regreso en la tierra donde se forjaron como profesionales, y uno los acompaña en ese llanto que se hace inevitable e interminable cuando escuchas las historias de sus días en Brasil.



Quizás porque en algún momento tuve una tía y un primo (casi madre y casi hermano) distantes, colaborando con los niveles de salud y educación de otros países, puedo sentir la mezcla de sentimientos encontrados que bulle dentro de cada cooperante del programa Más Médicos, que arriba a la Patria después de haber cumplido con dignidad su misión.



Y si además te encuentras entre ese gran grupo a una doctora que se inquieta todavía porque no pudo conocer el final de uno de sus pacientes brasileños, te estremeces del orgullo.







“Me duele mucho haber dejado a un niño de solo un año y dos meses sin su ingreso necesario. Cuando llegó a mí le diagnostiqué un leucograma alterado en un primer estudio y lo remití hacia un pediatra brasileño, pero me tildaron de loca e hicieron caso omiso a mi prescripción”, cuenta la doctora Niulvis López Benítez, quien durante 16 meses asistió a nativos humildes de Río de Janeiro en el gigante sudamericano.



“Aquí en Cuba, cuando no se conoce la causa de algún síntoma y el paciente acude a la consulta tres veces con el mismo padecimiento, se ingresa para realizarle estudios que permitan diagnosticar a tiempo la enfermedad, y evitar la muerte de la persona. Más aún cuando de un niño se trata”, agrega la holguinera.



Junto a Niulvis López también llegaron este viernes a Cuba en el vuelo número 12 procedente de Brasil la granmense Liuba Fajardo, el tunero Kedir Ugarte, la villaclareña Anay Acosta y la espirituana-holguinera Marisela Viñal, rostros jóvenes que enaltecieron en la nación de la bandera verde amarillo el prestigio del sistema de salud cubano.







En las palabras de bienvenida, Ileana Morales, directora nacional del MINSAP, transmitió a sus colegas la felicitación por no haber puesto nunca en duda su formación en la Escuela de Medicina, ni la dignidad y responsabilidad del Sistema de Salud cubano, que en el 2013 dio respuesta al llamado de la Organización Mundial de la Salud para ampliar la cobertura sanitaria universal con el programa Más Médicos para Brasil.







Morales añadió que durante más de 55 años Cuba ha asistido a millones de pacientes en países de Asia, África y América Latina, y en el caso específico de Brasil estas estadísticas superan los 113 millones de personas en tres mil 600 municipios.



Al recibimiento de los cooperantes asistieron además funcionarios del Comité Central del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Ministerio de Salud Pública.





