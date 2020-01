En Audio: En Cuba, la democracia es el poder del pueblo





El ejercicio del poder del pueblo y la unidad, que tiene su origen en la historia de la nación, son los dos pilares básicos y fundamentales del sistema político cubano.



Y es que, en Cuba, el gobierno existe para el pueblo y los ciudadanos son protagonistas de la democracia socialista, porque “la Revolución es la obra de todos”, como nos recordaba siempre Fidel.



Desde el triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, estamos edificando un proyecto social inclusivo, participativo, democrático, donde es decisivo el poder popular. Y hemos construido esta obra colosal con un camino propio, ejerciendo el poder mayoritario del pueblo.





En esas bases se fraguó nuestra Constitución Socialista, se fundaron los órganos del Poder Popular; y se estructuró nuestro sistema político en el que la elección popular, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la dirección colectiva son principios esenciales.



Los cubanos tenemos un Parlamento que tiene el espíritu de nuestras ciudades, de los barrios, de nuestros campos; Y ese máximo órgano legislativo tiene rostro mayoritario de mujer, también cuenta con la presencia de la juventud, y está encabezado por representantes de la generación histórica que nos trajo hasta aquí.



Hace más de cuarenta años que el pueblo cubano participó en las primeras elecciones de la Revolución; y desde entonces ha puesto a prueba la unidad y la conciencia revolucionaria.



Cuba muestra al mundo un sistema electoral único y autóctono, genuinamente democrático. Sin embargo, aquellos medios de comunicación cuya línea editorial es desvirtuar la realidad de Cuba, no publican que, a diferencia del nuestro, el sistema electoral de Estados Unidos, por ejemplo, está diseñado para que lleguen al poder los más ricos, empujados por los distintos partidos políticos.



¿Por qué no explican a sus seguidores que en el país más poderoso del mundo las cifras millonarias que se emplean en las campañas electorales hacen imposible que un representante humilde del pueblo pueda presentar su candidatura y menos aún ser electo?



Y en América Latina la situación no es muy diferente; lamentablemente ya lo hemos visto en diferentes países de la región: fraudes, mercantilización, propagandas difamatorias, alto abstencionismo en las urnas.











A diferencia de aquellos países donde las cúpulas del poder se empeñan en dar consejos de “supuesta democracia”, las elecciones en Cuba están concebidas sin la participación de partidos políticos electorales y sin show mediático.



La democracia revolucionaria cubana ha consistido en gobernar con el pueblo y para el pueblo, en escuchar su opinión sobre los temas políticos y económicos más importantes.



Ciertamente, ante la autenticidad de nuestra democracia y de la participación popular alcanzada durante todas estas décadas; los nuevos tiempos establecen nuevos retos y exigencias para continuar fortaleciendo los pilares de nuestro sistema político.



