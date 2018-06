En Cuba hay menos nacimientos, pero vivimos más (+Audios y video)





Cuba muestra una tasa global por fecundidad de 1,61 hijos por mujeres, al cierre del 2017 debido a que no se lograndos hijos por parejas hace 40 años.



El director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, Juan Calos Alfonso Fraga, confirmó que la fecundidad y la natalidad tienen un eje común, los nacidos vivos. En Cuba las mujeres paren entre los 14 y los 50 años, pero las estadísticas confirman que la mayor cantidad de partos ocurren de 20 a 29 años.



Desde 1978 hasta la fecha, la fecundidad está por debajo de dos, al inicio de siglo llegó a estar en cinco y posteriormente descendió hasta los niveles de 1,61. Estas cifras tienen implicaciones directas en el envejecimiento poblacional.



La natalidad se comporta en 10,8 por cada mil nacidos vivos, estos indicadores caracterizan a Cuba como un país desarrollado desde el punto de vista de su evolución, en la fecundidad y la natalidad.





Comparece en Haciendo Radio, Juan Carlos Alfonso Fraga, Director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI. Fotos: Alejandra García



En la Mayor de las Antillas nacen más varones que hembras, sin embargo estudios demográficos señalan que después de 39 años de esta edad comienzan a existir más mujeres que hombres, ese fenómeno se conoce como sobre mortalidad masculina y tienen muchas causas, pero la principal son los nacimientos.



La Mortalidad Infantil, en Cuba tiene más varones que hembras, 106 mil nacimientos de varones por cada 100 hembras al nacer.



La nación antillana mantiene una alta fecundidad en la adolescencia y eso no es positivo, porque la prioridad de esas jóvenes debe estar en estudiar, formarse para la vida, crear valores e integrarse a la familia, no para procrear. Ese fenómeno es multicausal.





Enrique González Galván, subdirector del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI.



El subdirector del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Diego Enrique González Galbán, precisó que la fecundidad en el año 2017 fue de 1,61, las mujeres en promedio dejaron 1,61 hijos, al final de su vida reproductiva.



Estos valores tienen sus características específicas por territorio, los niveles más bajo se concentran en la zona Occidental. En La Habana la tasa global de fecundidad es de 1,43 hijos por mujer, mientras que Guantánamo, es el territorio que históricamente muestra las cifras, más elevada de 1,90 hijos por mujer, estos datos son del 2017.



Los 10 Municipios con menor tasa de fecundidad, en Cuba son Plaza de la Revolución 1,14, le siguen Playa, Centro Habana, El Cerro, Pedro Betancourt, Habana del Este, Habana Vieja, Diez de Octubre, Marianao y Bejucal, 1,4, respectivamente.







Los territorios que tienen mejor tasa global de fecundidad están Yateras 2,44 hijos por mujer, San Antonio, Buey Arriba, Maisí, Tercer Frente, El Salvador, Cauto Cristo, Imias, Mella y Bartolomé Masó, de los 10 municipios 5 son de la provincia de Guantánamo.



Proteger y pensar el futuro



La Licenciada y Subdirectora General del Instituto Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Haydeé Franco Leal, aseguró que el Consejo de Ministros aprobó la política dirigida a enfrentar los elevados niveles de envejecimientos de la población, en un 20,1 %.



La plataforma tiene tres objetivos esenciales:



• Estimular la fecundidad con el fin de acercarse al reemplazo poblacional.



• Atender las necesidades de la creciente población de 60 años y más.



• Fomentar su participación en las tareas económicas, políticas y sociales, así como incentivar, el empleo mayoritario de las personas aptas para trabajar.





La subdirectora General del Instituto Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Haydeé Franco Leal, comparece en Haciendo Radio.



La funcionaria apuntó que para dar cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Ministros se aprobaron “dos” Decretos leyes No. 339 y No.340, el 8 de diciembre del 2016 por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que entraron en vigor el 10 de febrero del año 2017.



El primero de ellos, el Decreto Ley No.339, “De la Maternidad de la Trabajadoras del sector Estatal”, el cual amplía y establece nuevos derechos de la madre y el padre trabajador para la protección de la maternidad y el cuidado de los hijos menores, propicia una mayor integración de la familia en el cuidado de estos últimos, así como estimula la incorporación y reincorporación de la mujer al trabajo.



A estos efectos, establece que la prestación mínima mensual por maternidad, no sea inferior al salario mínimo vigente en el país, 225 pesos. Para la trabajadora con pluriempleo, que la prestación monetaria por maternidad (prestación económica y prestación social), se conceda por los dos centros de trabajo, en proporción al tiempo real trabajado.



Igualmente prevé que las trabajadoras cuya relación laboral sea a través de contratos por tiempo determinado por períodos superiores a un año, el derecho al disfrute de las prestaciones monetarias por maternidad cuando su último contrato haya vencido en un período no mayor de tres meses, con anterioridad a cumplir las 34 semanas de embarazo o 32 semanas, si éste es múltiple.



Extender la opción de recibir la prestación social para el cuidado del menor al vencimiento de la licencia postnatal, a las abuelas o abuelos maternos o paternos, hasta que el niño arribe al primer año de vida para propiciar la reincorporación al trabajo de la madre.



Esta prestación asciende al 60 % de su salario promedio mensual, tomado de los salarios percibidos en los 12 meses inmediatos anteriores al nacimiento del menor. Para la madre que se reincorpore al trabajo antes que el niño arribe al primer año de vida, podrá simultanear la prestación social con el salario.







Por su parte, el Decreto Ley No.340, modificó los requisitos para la concesión de la protección por maternidad, para que las trabajadoras del sector, no Estatal. Estas podrán obtener el derecho a la prestación económica, período durante el cual la embarazada está exonerada de contribuir con la seguridad social.



El Estado concede a la mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto y opciones laborales temporales compatibles con su función materna. Así se refrenda en la Constitución de la República.







La trabajadora gestante, cualquiera que sea la actividad que realice, está en la obligación de recesar en sus labores al cumplir las (34) semanas de embarazo o las (32) semanas, en caso de ser múltiple, y tiene derecho a disfrutar de una licencia de maternidad por un término de (18) semanas, que comprende las (6) anteriores al parto y las (12) posteriores a este. Si el embarazo es múltiple, se extiende a (8) semanas el término de la licencia prenatal.



Si la madre trabajadora fallece en el momento del parto o dentro del período de licencia posnatal, el padre, si es trabajador, tiene derecho a la prestación económica y social que no disfrutó la madre para el cuidado del menor, con independencia de la pensión por causa de muerte que esta pueda generar.



En ese caso el padre puede determinar que los derechos establecidos en el artículo anterior se ejerzan por la abuela, el abuelo, la hermana o el hermano, maternos o paternos u otro familiar, hasta que el menor arribe al primer año de vida.



Otros detalles en la comparecencia en el programa Haciendo Radio de los directivos de la ONEI y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

