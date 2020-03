En el Día Mundial de la Meteorología, un clima de honra

En el Da Mundial de la Meteorologa, un clima de honra

Desde el amanecer y en varios momentos del día el ser humano siempre busca en cada espacio informativo una sesión que le permite organizarse y hasta orientarse, el parte meteorológico.



Los cubanos son en sí casi unos especialistas del tema; pero a su vez muy responsables con los que cada cambio puede conllevar.



La Organización Mundial de la Meteorología (OMM), organismo que se encuentra en Ginebra, Suiza y forma parte de las Naciones Unidas; desde 1950 estableció el 23 de marzo como el Día Mundial de la Meteorología. El objetivo de esta conmemoración es concientizar sobre la importancia del tiempo y del clima, algo que sigue estando cada día más a tono con nuestras realidades.



Cuba cuenta con buenos especialistas en el tema, con los que sin duda, la población siempre se siente agradecida. Cuando se piensa en ellos, y se le pregunta alguno por nuestras calles, siempre se menciona al Doctor José Rubiera. Es que desde nuestras casas por años recibimos clases magistrales a través de la televisión o por sus explicativas en la radio, cada vez que se avizora algún evento meteorológico, del que debíamos protegernos.





Hoy las personas mayores, aun reconociendo el valor de los nuevos profesionales, nunca olvidan, la paz que transmitía Rubiera junto al Comandante Fidel Castro, quien siempre se preocupaba por estas circunstancias y por la seguridad del pueblo. Hasta se hizo popular la frase “lo dijo Rubiera”.



Acerca de su formación, en cierta ocasión el doctor Rubiera dijo: “Yo empecé la información diaria meteorológica en el noticiero cuando se decía que no era posible. Fue un 13 de enero de 1981. Empecé en vivo con la televisión en blanco y negro.



Estuve mucho tiempo solo hasta que después empezaron a salir más personas y otros programas. Después fue creciendo. Hoy soy profesor de Comunicación Meteorológica en la Universidad de La Habana. Intento mezclar el periodismo con la ciencia. A veces lo logro y a veces no. Yo hablo como si estuviera hablando a un familiar o un amigo. Quizá tenga un poco más de entrenamiento, ciertas dotes, pero es lo que recomiendo hacer”.



Muchos son los rostros y voces que hacen que llegue hasta nuestros hogares el parte del tiempo, y a quienes también, mencionando a algunos queremos honrarlos a todos: Mirian Teresita Llanes, Elier Pila, Yinelis Bermúdez, Miguel Ángel Hernández, entre otros.





El MsC. Ing. Miguel Ángel Hernández, compartió en cierta ocasión una anécdota que vivió con el Comandante en Jefe Fidel Castro, la cual no podría faltar con motivo de la efeméride.



“Con Fidel hablé mucho, por teléfono, nunca de frente no tuve la posibilidad. Soy uno de los especialistas principales y esa es una de mis responsabilidades atender el teléfono y todo lo que sea primer nivel. Fidel preguntaba mucho y de todo. Tú sabes uno se prepara con el pronóstico, pero él siempre quería saber más, era como el aprendiz de todo.



Recuerdo un fin de año, estábamos trabajando la noche del 31 de diciembre para primero. El turno saliente me deja un frente frío llegando al final de la noche pero antes había una pre frontal. Entonces Gustavo Esteves, que era nuestro especialista de satélite, me dice:



"Miguel esa línea pre frontal nos va a tocar con lluvias, porque está activa. Es mejor llamar a los puestos de mando y avisar de que va a llover sobre las nueve de la noche. Después habrá un impase y sobre las once y media, cuando llegue el frente, vuelve a llover y ya ahí termina la lluvia y empieza el frío."



"Vaya, para que cuando empezara a llover no se preocuparan porque estaban las fiestas populares celebrándose y mucha gente celebra al aire libre, tienen su lechón asado, en fin fiestas. Entonces levanto los teléfonos, hago las llamadas pertinentes y siempre digo: Mire, le habla el jefe de turno en Casablanca, Miguel Ángel Hernández, esto es lo que va a pasar en las próximas horas, para que estén preparados."



"Nosotros seguimos el turno y los preparativos para cenar, no a la medianoche sino antes, para a la medianoche salir a la azotea y ver los fuegos artificiales y escuchar las salvas de artillería de la cabaña. Ese año la familia de mi esposa estaba en un restaurant y mi suegro en broma me había dicho que el agua que cayera se la iba a tomar."



"Entonces llaman como a eso de las 9:00 p.m. "Es contigo que quieren hablar" - me dice el que coge el teléfono -.



La persona que llama me pregunta: - ¿Es Miguel Ángel, el jefe de turno?

- Sí - respondo.



- Espere que le van a hablar.



Pero no dicen quien hablará, sólo que espere.



La voz que me saluda se parece a mi suegro, pensé que trataba de bromear conmigo. Yo trato de alargar la presentación para ver si reconozco la voz, pero nada. Entonces le pregunto quién habla y me dice es un caballero llamado FCR. Yo enseguida le riposto, RCA Víctor. Es entonces que me dice: "No chico, es un caballero llamado Fidel Castro Ruz."



Comprendo. Le digo: ¡Ah, sí, es ese caballero es grande! Dígame, qué necesita saber. Él me repite lo mismo que yo le dije al puesto de mando de su guardia personal, palabra por palabra. Me dice: Todo ha estado bien, ya llovió por la pre frontal. Lo que queríamos saber es si el palo de agua que anunciaste para las once y media se mantiene.



Me dice: "Es que estamos en la Plaza La Damajagua". Yo pienso que me habla de Camagüey, entonces busco una imagen de satélite de Camagüey.



Luego me dice "de la Universidad de La Habana". Entonces rectifico y busco el radar de La Habana, y veo que todo va como se pronosticó. Él me comenta que está con las Marianas.



¡Qué pienso yo, que son las del Ejército Rebelde!, y le digo: "Bueno, ellas se pueden mojar porque son mujeres fuertes y guapas".



Él me rectifica: "No, porque están con sus mejores galas, pues vinieron de ver a sus hijos, los cinco héroes en prisión." Entonces caigo en quiénes son. Es cuando Fidel me reitera que lo que quieren es saber si va a llover a las 11:30 p.m. porque ellos quieren cenar afuera."



Yo le digo que el que no se puede mojar es él, y me pregunta si ya yo estaba celebrando, si había tomado y le digo que no, que estoy en el trabajo y yo no podía tomar. Entonces me dice que él sí ya se ha tomados unos traguitos y que no me preocupara, que él tenía puesto un chubasquero amarillo y en pitusa. Me preguntó de nuevo si iba a llover o no, porque si eso quedaba mal se enterarían hasta lo americanos. Yo le respondí que a las doce menos cuarto plantaran las mesas, que podían cenar sin problemas, porque ya no llovería más. Lo que sí iba a hacer un poco de frío.



Entonces me dio las gracias y me dijo que si algo, me volvería a llamar. Colgué. A la media noche, como siempre, vino Fabio Fajardo Moros el director en ese entonces del Instituto. Él siempre viene los fines de año. Incluso ahora que ya no es el director, continúa viniendo cada vez que puede. Lo saludo y le voy hacer el cuento de lo que me había pasado. Fabio me dice: "No hace falta, yo estaba presente, lo escuché todo, y todo quedó muy bien."



A eso de las 3:00 a.m. llamaron dando las gracias de parte del Comandante, que todo había quedado bien. Fuimos salientes el día primero y descansé el día dos.



El día tres me incorporo, y como a las 11:00 a.m., cuando voy a grabar el pronóstico para Radio Rebelde, le doy mi nombre y apellidos al técnico de la sala 500 en Rebelde. La periodista que está en ese momento en la cabina le dice: "Mira, ese fue el que le dijo RCA Víctor al Comandante".



Resulta que Fidel tenía un celular o manos libres y lo puso en alta voz para hablar conmigo y, todos los presentes, incluso la prensa, escucharon lo que yo hablé con él desde el principio. Porque Fidel le había dicho a la persona que lo comunicara con el Instituto de Meteorología y que no dijera que él iba a hablar.



"Yo hasta me incomodé porque debían informarme de que el Comandante quería hablar conmigo, pero la periodista dijo que Fidel lo había indicado así, que él se veía muy divertido, rio mucho y que había pasado un rato agradable hablando conmigo. Realmente él hasta cambio la voz al principio, por eso yo no lo reconocí.”





El Día Mundial de la Meteorología, es también una fecha para reflexionar y advertir acerca de los efectos que tiene la contaminación en el clima. Se hace necesario, y todos lo sabemos, que el adelgazamiento de la capa de ozono ha provocado un calentamiento de la tierra que podría representar un aumento de la temperatura hasta de 4.5 °C hacia el año 2100.



De las consecuencias de ello ha sido el tema central de muchos debates y pocos acuerdos, algo en que las naciones deberían unirse, con el propósito de no acabar antes con la vida del planeta en el cual vivimos.

