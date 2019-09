En EEUU: ¿más armas que personas?

En EEUU: ms armas que personas?





En Estados Unidos se calcula que existen alrededor de 300 millones de armas de fuego en manos de civiles. Aunque cada vez que ocurre una masacre son víctimas de ellos mismos, los estadounidenses portan armas porque se sienten protegidos.



Y no es cuestión de ficción, es la pura realidad. Una parte considerable de los ciudadanos norteamericanos creen sentirse más seguros con un arma en el bolso o en la casa. Pero, la pregunta es: ¿para defenderse de quién o de quiénes?



La principal potencia económica mundial atraviesa por una compleja situación social, que genera que año tras año se incrementen los niveles de inseguridad en toda la nación. Escuelas, jardines para niños, universidades, iglesias, centros comerciales, oficinas y lugares recreativos han sido escenarios de sangrientos sucesos.



Se estima que en Estados Unidos mueren 93 personas cada día por disparos de armas de fuego, mientras otras 200 sobreviven tras recibir disparos, lo que equivale a más de 33 mil fallecidos al año. Las estadísticas apuntan que por cada diez habitantes hay nueve armas de fuego, siendo la proporción más alta del mundo.



Medios de comunicación, como la cadena televisiva CNN, subrayan que la población norteamericana constituye el cinco por ciento de la mundial; sin embargo, en ese país se registra el 31 por ciento de los tiroteos masivos.



Las cifras son alarmantes. Pese a esa cruda realidad, se mantiene vigente la Segunda Enmienda de la Constitución del norteño país aprobada en 1791, que declara que “el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.



Esto se ha convertido en un gran negocio para la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). La mayor organización defensora de la posesión de armas de Estados Unidos, fundada en 1871, es uno de los más fervientes donantes de congresistas y aspirantes presidenciales, especialmente del Partido Republicano.



Expertos aseguran que durante la campaña electoral de 2016, destinó más de 30 millones de dólares a favor del entonces candidato Donald Trump.



Las tragedias continuas de asaltos y tiroteos llenan de luto y dolor a cientos de familias en Estados Unidos, pero: ¿cómo podría el gobierno de ese país enfrentar el crimen y el terror domésticos, mientras justifica el odio y la violencia como política exterior?







Investigaciones periodísticas indican que en lo que va del año, en esa nación han ocurrido, hasta el 7 de agosto pasado, 254 tiroteos masivos. También registra 33 mil 585 incidentes violentos; ocho mil 913 muertes y 17 mil 622 heridos por hechos violentos, entre ellos 397 menores de edad.



Pese a la enorme ola de críticas en Estados Unidos por los casos fatales en relación con el amplio uso de armas de fuego, el presidente Donald Trump aboga por la pena de muerte en lugar del control de armas.



Según un estudio publicado en 2018 por el diario The Washington Post, en el territorio estadounidense, hay más armas que personas, es decir si se reparte un arma por cada hombre, mujer y niño, sobran incluso 67 millones.



Pese a esta dramática realidad, con su doble moral y total desfachatez, la administración estadounidense sugiere a sus ciudadanos “reconsiderar las visitas a Cuba” mintiendo acerca de que “existen riesgos graves para su seguridad y protección”.



Pero, la verdad es que la Isla vecina es uno de los destinos más seguros del mundo para cualquier viajero. Un país con carencias materiales, pero que ha sido capaz de posicionarse como un destino único, por su geografía, su historia, su cultura y la hospitalidad de su pueblo. Cuba es un país con gran coherencia en su política exterior e interna, donde se combate cualquier tipo de manifestación de violencia.



