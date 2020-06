🎧 En la etapa de recuperación seguir avanzando sin descuidar lo más importante: salvar vidas 2020-06-19 20:44:45 / web@radiorebelde.icrt.cu / Demetrio Villaurrutia Zulueta



La Habana, Cuba.- Trece provincias del país y el municipio especial de la Isla de la Juventud transitan ya por la primera fase de la etapa de recuperación post COVID-19, en la que gradualmente se van reactivando varios servicios vinculados a la vida económica y social de estos territorios.



Presidido por Miguel Díaz-Canel y el Primer Ministro, Manuel Marrero, y con la participación del vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, el Grupo Temporal de Trabajo conoció la marcha de estas dos primeras jornadas en las provincias de Santiago de Cuba, Camagüey y Pinar del Río.



Santiago no reporta casos confirmados desde hace 51 días, y tampoco de activos durante treinta y tres jornadas.



La gobernadora, Beatriz Jonhson Urrutia informó la decisión que implementa las medidas de carácter económico y social en la provincia santiaguera, se considera que el territorio está en buenas condiciones para enfrentar esta primera fase de la recuperación y se evalúan todos los aseguramientos para las actividades del verano en aras de minimizar riesgos.



Entretanto, los agramontinos no confirman casos positivos durante los últimos cinco días y mantienen una situación estable; en ninguno de sus trece municipios se reportan incidencias tras el inicio de la primera fase de la etapa de recuperación post COVID-19, apuntaba la gobernadora, Yoseily Góngora López.



Esta provincia igualmente avanza en el resarcimiento de los daños constructivos ocasionados en viviendas por las tormentas severas que impactaron semanas atrás, a los municipios de Céspedes y Florida, y posteriormente a Esmeralda. En los dos primeros municipios el plan de rehabilitación está al 98 por ciento, mientras Esmeralda reporta el 61 por ciento.



Pinar del Río es otra de las provincias que está respaldada por la estabilidad epidemiológica. En el más occidental de los territorios del país se crearon grupos de trabajo para intercambiar con los municipios, se fortalece la información a la población y no se descuida, en medio del retorno a la nueva normalidad, las medidas de protección higiénico sanitarias, aseveró el gobernador, Rubén Ramos Moreno.



La provincia reactivó el transporte y otros servicios fundamentales a la población de manera gradual. Dos territorios que aún no cumplen los indicadores aprobados para el paso a la etapa de recuperación- Matanzas y La Habana-, refirieron el estado de su situación epidemiológica.







Mario Sabines Lorenzo, gobernador yumurino, dijo que la provincia acumula en total 202 casos positivos a la enfermedad desde el inicio de la pandemia, y en los últimos quince días, solo dos.



Por su parte, la vice gobernadora de La Habana, Yaneth Hernández, informó la situación de la provincia con mayor número de casos confirmados a la COVID-19, y también de eventos abiertos de transmisión local activos con dos.



En el caso de la Habana, el presidente cubano llamó a revisar el tema del cumplimiento de la disciplina en la capital, teniendo en cuenta que es la provincia con la situación más compleja en el orden epidemiológico, y como epicentro de la epidemia, no cumple los cinco indicadores aprobados por el MINSAP.



Dijo que las personas deben de ser conscientes de que, en la actual situación de la provincia, hay restricción de movilidad y debe existir respeto por el distanciamiento físico.



Diaz-Canel alertó sobre el control del transporte estatal en La Habana y llamó a cumplir con rigor las medidas aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial.



Mantener la percepción de riesgo en un territorio como La Habana, y el estricto cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias aprobadas, le permitirá avanzar al territorio en un menor tiempo, hacia la etapa de recuperación desde el cumplimiento de los cinco indicadores de salud aprobados.



En contraste, las dos primeras jornadas de la primera fase de la etapa de recuperación post COVID-19 en trece provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud, transcurre de manera gradual, ajustada a las medidas previstas para este período en el orden social pero también de la economía, lo cual irá creando las condiciones para seguir avanzando sin descuidar lo más importante: el salvar vidas.

