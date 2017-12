En Filipinas 200 muertos por Tormenta Tropical Tembin

La tormenta tropical Tembin causó más de 200 muertos en el sur de Filipinas, donde decenas de miles de personas se vieron obligadas a huir, anunciaron este domingo la policía y los servicios de emergencia, informó la agencia de prensa francesa AFP. Según un comunicado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, también informó que 70 mil personas fueron desplazadas o se vieron afectadas por la tormenta y más de 40 mil se encontraban en centros de evacuación. La policía local anunció que 135 personas habían perdido la vida en la parte norte de Mindanao, donde 72 habitantes seguían desaparecidos, y en la península de Zamboanga, 73 fallecieron y había 70 desaparecidos. En la ciudad de Kabasalan en Zamboanga, decenas de familias se refugiaron en casas de vecinos la víspera de Navidad, las inundaciones destruyeron 40 viviendas, indicó el jefe local de defensa civil, Junalyn Maravillo. En las imágenes grabadas por la cadena filipina ABS-CBN y transmitidas por la televisión se veían casas totalmente destrozadas, otras sumergidas bajo el agua, y en uno de los vídeos, se podía ver cómo los rescatistas extraían el cuerpo sin vida de una niña sepultada en el fango.



Concede presidente peruano el indulto al dictador Alberto Fujimori



El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió la víspera el indulto humanitario al dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad entre mil 990 y el 2 mil, reportó Telesur. El presidente de Perú, en uso de sus atribuciones, que le confiere la Constitución, ha decidido conceder el indulto humanitario a Alberto Fujimori y otras siete internos más, indicó la Presidencia en un el comunicado. La solicitud de indulto fue presentada el pasado 11 de diciembre, tras lo cual una junta médica evaluó a Fujimori y determinó que padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable, y por su estado de salud las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida e integridad. Alberto Fujimori fue condenado en el 2 mil 9 a 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos, en el primer caso abarca el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue descartado por la justicia. Y el segundo caso corresponde al secuestro asesinato y entierro en fosas a ocho estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, el 18 de julio de 1992.



Allana Gobierno venezolano el camino para lograr entendimiento con la oposición



Prensa Latina reportó que el gobierno venezolano dio un paso significativo para un entendimiento con la oposición, al cambiar penas de prisión a medidas alternativas a 80 detenidos por hechos de violencia política ocurridos del 2014 al 20 17. Para recibir el favor judicial, los vinculados con la estrategia de golpe de Estado de la ultraderecha solo deben comprometerse con no reincidir en delito alguno, de acuerdo con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez. Durante un encuentro la víspera de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Ciudadana con los detenidos, la excanciller les aseveró que responden a la política estatal del respeto del derecho humano el cual no se debe sustituir por penas de prisión. Señaló que en investigaciones exhaustivas se detectó la responsabilidad en las acciones violentas de varios dirigentes de la oposición. A juicio del exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, esta es una decisión satisfactoria que allana a un más el camino para un posible acuerdo entre las autoridades y la derecha cuando se reencuentren nuevamente el 11 y 12 de enero como parte del diálogo político en República Dominicana.



Alerta legislador estadounidense a los republicanos sobre próximos comicios

Prensa Latina reseñó el representante republicano Charlie Dent consideró que su partido debería 'estar preparado para lo peor' de cara a las próximas elecciones estadounidenses de medio término en el 2018, al considerar la baja aprobación del presidente Donald Trump. Les dije a mis colegas, miren, vamos a tener un viento en contra. Es mejor que estén preparados para lo peor y tengan esperanzas de lo mejor. Pero prepárense para lo peor, porque este podría ser un año realmente difícil, expresó en entrevista con la cadena ABC News. El congresista por Pensilvania, quien anunció a principios de este año que no buscará la reelección en 2018, ha sido crítico de su propia fuerza política durante la administración de Trump. De acuerdo con Dent, no está seguro de si los republicanos perderán la mayoría en la Cámara de Representantes o el Senado, pero señaló que la aprobación del jefe de la Casa Blanca es inferior al 50 por ciento incluso en estados como Alabama, donde ganó fácilmente en 2016. Una encuesta reciente de la cadena CNN mostró la aprobación del mandatario en su nivel más bajo hasta el momento, pues solo un 35 por ciento de los sondeados le dio calificaciones positivas.



Exigen justicia familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa



Los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres años continúan exigiendo al gobierno mexicano la presentación de sus hijos con vida y castigo a los culpables. Este domingo, continuarán las marchas en Ciudad México, en la que participan cientos de personas enarbolando las fotos de los jóvenes que fueron ultimados y desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La víspera los familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, acompañados por miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, recorrieron en silencio el Paseo de la Reforma. Esa acción se suma a la jornada que han mantenido en la capital azteca desde el pasado 21 de diciembre y que culminará con una misa por “la presentación con vida de los 43" en la Basílica de Guadalupe el próximo martes.



Investigan más de 23 mil denuncias por homicidios en México



Más de 23 mil denuncias por homicidios se contabilizan e investigan por instituciones policíacas mexicanas de enero a noviembre de este año, según datos dados a conocer este lunes por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, estima que la cifra es muy superior ya que muchas familias no denuncian los asesinatos por miedo a la represión de las bandas criminales. Según la fuente oficial 20 municipios concentraron 29,5 por ciento de los procesos investigativos iniciados por crímenes. Los municipios de mayor violencia en el país son: Tijuana, Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, León, Ecatepec y el estado de México.



