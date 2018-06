En La Habana, Foro de Sao Paulo para crear conciencia (+Audio y video)





Hace 25 años,Cuba acogió la IV edición del Foro de Sao Paulo, mecanismo fundado en Brasil, en 1990, e integrado en la actualidad por más de un centenar de partidos y grupos de izquierda de América Latina y el Caribe.



En medio de un contexto difícil para la región, otra vez La Habana será sede del encuentro, que del 15 al 17 de julio celebrará su XXIV reunión, para debatir acerca de los desafíos de las fuerzas políticas progresistas, en una coyuntura marcada por la ofensiva de la derecha y su regreso al poder en varios países del continente.





Organizadores del Foro adelantaron que dedicarán una de las jornadas al pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro, quien junto al dirigente político brasileño Luiz Inácio Lula da Silva jugó un decisivo papel en la gestación de este espacio.



Al iniciar la década de los noventa del siglo XX, mientras la izquierda internacional asistía al derrumbe del socialismo en la Unión Soviética y Europa del Este; en América Latina, representantes de partidos y movimientos sociales crearon un espacio de diálogo dentro de la diversidad, pero apostando a la unión y la integración, lo que se convirtió en el Foro de Sao Paulo, que en 1993 realizó su IV encuentro en La Habana.







En la clausura de la cita en la capital cubana, en el contexto de una situación compleja para Cuba, el líder de la Revolución Fidel Castro, decía:



“…qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda latinoamericana para crear una conciencia a favor de la unidad, eso debería estar inscrito en la banderas de la izquierda. Con socialismo o sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieran luchar por el socialismo… pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración”.



Años después de la fundación del Foro de Sao Paulo, creado en Brasil, en 1990, la izquierda latinoamericana llegó al gobierno en varios países de la región.



Entonces fue mayor el desafío de profundizar los procesos de cambios, porque los gobiernos populares heredaron una estructura social, política e ideológica que no fue construida para los pueblos.



Los gobiernos de izquierda en América Latina enfrentaron el reto de profundizar los procesos de cambios para tener democracia, bienestar social, soberanía nacional, integración regional y construir vías estratégicas de desarrollo en cada una de las naciones.







La batalla principal siempre ha sido por la conciencia popular. Sin la unidad, América Latina no tiene futuro. El Foro de Sao Paulo, que celebrará próximamente en La Habana su XXIV edición, ratificará que es un espacio para la reflexión y la concertación política entre las fuerzas y los partidos de izquierda de América Latina y el Caribe.



Hoy se despliega una fuerte contraofensiva de la derecha en la región para derrocar a los gobiernos progresistas. En todas sus dimensiones, se libra una lucha feroz entre las fuerzas oligárquicas y las fuerzas populares.



La gran batalla que las fuerzas de izquierda y progresistas de la región tienen ante sí no es tarea fácil: de un lado, el enfrentamiento a la actual contraofensiva reaccionaria; y del otro, la identificación y erradicación constructiva de sus limitaciones y errores.



Un elemento esencial es la defensa de los mecanismos de concertación y cooperación como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA TCP), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



Ciertamente, los destinos de América Latina hubieran sido diferentes sin el Foro de Sao Paulo. La izquierda latinoamericana vive una hora crucial y este espacio puede ser el punto de partida de una nueva oleada para profundizar el largo recorrido por los caminos de la emancipación.



Tal vez el encuentro de La Habana, que se realizará del 15 al 17 de julio, será el más importante de cuantos se hayan realizado, pues se produce en un momento signado por importantes retos para las fuerzas populares de la región ante persistentes intentos de las oligarquías, la derecha más reaccionaria y sus aliados externos, para hacer retroceder las conquistas ganadas por la izquierda latinoamericana y caribeña.



