En La Habana, Jornada Con tantos libros que te dio la vida

Con tantos libros que te dio la vida es el título de la jornada que, a propósito del aniversario 20 de la Librería Fayad Jamís, se llevará a cabo, hoy 23 y 24 de octubre, siempre a las cuatro de la tarde, en la sede de esa institución cultural, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

«Leer deportes» será el encuentro previsto para el miércoles 23 de octubre, en que se presentará el libro Confesiones de grandes, de Aurelio Prieto Alemán, publicado por Ediciones En Vivo, ocasión en que el público asistente podrá compartir con glorias del deporte cubano y adquirir otros títulos de este sello editorial relacionados con el deporte, como Historia del fútbol en Cuba, de Juan A. Lotina Martín y Juan A. Lotina, y Televisión y deporte en Cuba. La programación deportiva en la TV comercial cubana (1950-1959), de Carlos Alberto González. Este jueves 24 de octubre, el escritor Enrique Pérez Díaz y el bibliotecario Adrián Guerra conversarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa en el encuentro «Libros, libreros y autores en el nuevo milenio», en que la agrupación de cuerdas Síncopa, dirigida por Ana Karla Recio, interpretará poemas musicalizados de Fayad Jamís. La jornada Con tantos libros que te dio la vida, cuyo título está inspirado en un verso del poema «Con tantos palos que te dio la vida» de Fayad Jamís, servirá, igualmente, como homenaje a este poeta y pintor cubano, autor del poemario Por esta libertad, galardonado, en 1962, con el Premio Casa de las Américas.



Presentará Lizt Alfonso Dance Cuba espectáculo ¡Cuba Vibra! en Teatro Nacional de Cuba



El Teatro Nacional de Cuba anuncia una temporada de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba con el espectáculo ¡Cuba Vibra! el próximo fin de semana en la sala Avellaneda. Este espectáculo nos propone un atractivo y dinámico recorrido por nuestro archipiélago, sus raíces, sus danzas y su música. Los bailarines y músicos interpretan: bulerías, seguidilla, chachachá, mambo, rumba, conga, bolero, feeling; ritmos que colman el alma y hacen vibrar el corazón. La música en vivo es interpretada por la Orquesta “Faílde”, bajo la batuta de su director Ethiel Faílde. Las funciones serán los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019. Viernes y sábado a las 8:30 de la noche y domingo a las 5:00 de la tarde. Las entradas estarán a la venta a partir de hoy martes, 23 de octubre de 2019, en el horario de 10 a 11 am y de 1 a 4.30 pm en la taquilla del Teatro Nacional de Cuba y de forma online en: www.teatronacional.cu



Inicia en Camagüey 29 edición de El Almacén de la Imagen





Hoy comienza en Camagüey la 29 edición de El Almacén de la Imagen, auspiciado por la filial agramontina de la Asociación de Hermanos Saíz (AHS) que se extenderá hasta el 27 de octubre. Esta ocasión concursarán unas 90 obras de 10 provincias del país y 12 naciones extranjeras, donde predominan los minicortos, documentales, obras de ficción, los promocionales y los animados, según constató Alberto Santos, jefe de la sección de audiovisuales y miembro del comité organizador. Entre los atractivos de este encuentro sobresale el taller de realización que versará sobre los aspectos legales aplicados a la producción audiovisual y la nueva ley de cine independiente, a cargo de Tania Delgado, vicepresidenta del ICAIC. Las obras concursan por obtener el Gran Premio Luces de la Ciudad, los reconocimientos en las especialidades de dirección, guion, fotografía, edición, dirección de arte, sonido y música original. Se abrirán las puertas de este Almacén con la proyección del documental Diálogo con mi abuela, de Gloria Rolando en la plaza San Juan de Dios, en una especie de autocine.



Comienza hoy Muestra de cine de Senegal en Cuba



Con la proyección del filme La trilogía de amores, del director Laurence Attali, abre hoy la Muestra de cine de Senegal en Cuba, prevista hasta el 27 de este mes. El cine La Rampa acogerá la presentación de la cinta, una comedia romántica. A través de La trilogía de amores (Incluso el viento / Baobab / El descalzado), realizadas entre 1999 y 2003, la guionista y directora expresa su profundo amor por Senegal y profundiza en su reflexión sobre la vida, el amor y la muerte. Durante la muestra, que tendrá también por sede la Sala 1 del Multicine Infanta, se proyectarán cuatro cintas y un documental, según el programa de la cita. En cartelera estarán las películas El precio del perdón (2002), Señora (2004), Mbeubeuss, la tierra de la esperanza (2014) y el documental biográfico de Ousmane William Mbaye, Kemtiyu, Cheikh Anta (2016). El evento rendirá homenaje a los aniversarios 45 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la isla y Senegal y el 60 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).



Se acerca festival Mozart Habana





Entre el estreno de una ópera y la audición de la Misa de coronación en Do mayor, la capital cubana vivirá con el festival Mozart Habana, del 25 de octubre al 2 de noviembre próximos, nueve días de celebración de uno de los compositores más representativos del clasicismo europeo. A la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso subirá a escena la ópera La clemencia de Tito, el viernes 25 y el sábado 26 a las 8:30 p.m. y el domingo 27 a las 5:00 p.m. Mozart Habana, en su quinta edición y con el concurso del Lyceum Mozartiano de la capital, la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Fundación Mozarteum de Salzburgo, tendrá como colofón un concierto el día 2 de noviembre, a las 8:30 p.m., en la Catedral. La agenda de Mozart Habana comprenderá, además, conciertos en la Basílica Menor de San Francisco, el sábado 26 de octubre, a las 6:00 p.m. con la violista Anolan González, el clarinetista Alejandro Calzadilla y la pianista Marita Rodríguez; en la sala Ignacio Cervantes el domingo 27 a las 11:00 a.m. con el quinteto Ventus Habana y la clarinetista Laura Ortega; en el Oratorio San Felipe Neri el martes 29 de octubre a las 6:00 p.m. con la orquesta del Lyceum Mozartiano, el tresero Diosmel Jacas y la violista María Lucía Tieles, y el jueves 31 de octubre, a las 6:00 p.m., con el cuarteto Transición. Ese mismo día, pero a las 11:00 a.m., se presentará la Coral de la Universidad de La Habana en el Aula Magna de la casa de altos estudios.



