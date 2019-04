En el Hotel Jagua no vale el título III de la Ley Helms-Burton

En el Hotel Jagua no vale el ttulo III de la Ley Helms-Burton





Fotos de la autora

Cienfuegos, Cuba.- Considerado uno de los hoteles más famosos de Cuba, el Jagua, obra de gran relevancia, en el reparto Punta Gorda, con preciosas vistas de Cienfuegos y al mar, primero que se inauguró al Triunfo de la Revolución resplandece unido a la cadena española Meliá.



El 1ro de enero de 1959 sorprendió la construcción prácticamente terminada, y el gobierno revolucionario la concluyó. Los principales inversionistas abandonaron rápidamente el país debido al cambio político y sus fuertes vínculos con el régimen depuesto.





Hotel enclavado en los jardines del Palacio de Valle, donde antes pretendían construir un casino, pero la Revolución lo descartó y surgió la Escuela de Artes Plásticas dirigida entonces por el insigne escultor cienfueguero Mateo Torriente.



Se hospedaron en sus habitaciones el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, Ernesto Che Guevara y Hugo Chávez Frías entre incontables personalidades políticas y sociales, artistas, empresarios y deportistas.



El Jagua en los últimos años agregó un producto nuevo, el Meliá San Carlos, y el mercado principal son turistas de Estados Unidos, Alemania y Francia, precisa Liliana Guerra Pérez, subdirectora comercial del Complejo Hotelero Jagua.



“Con la entrada de Meliá, dice, marca hotelera reconocida internacionalmente, trabaja mucho el detalle tanto el cliente interno como el externo. Han hecho la remodelación de la piscina, con las marcas corporativas de Meliá. Se tiene previsto la remodelación de la planta hotelera y a partir de ese momento comenzaremos a vendernos como Meliá-Jagua”.





Orlando Jiménez Díaz, Jefe de Comunicación y Redes Sociales pertenece a las generaciones que nacieron dentro del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, recrudecido por la administración de Donald Trump, con el Título III de la controvertida ley Helms-Burton, a implementar luego del próximo 2 de mayo.



Con esta ley Estados Unidos tendrá posibilidades de llevar a las cortes de ese país a quienes invierten en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el Triunfo de la Revolución.



“No es algo que nos quite el sueño, afirma Jiménez, lo único que pretende es internacionalizar el bloqueo unilateral que tiene contra Cuba. Dedicamos más tiempo a trabajar que hacerle caso. Recientemente se incorporaron los tres hoteles de la ciudad de Cienfuegos a la cadena Meliá atendiendo las propuestas que estamos presentando para satisfacción de nuestros visitantes”.



Agrega Jiménez que “los hoteles son nuestros, así nos lo enseñó el Comandante en Jefe Fidel Castro, así es la historia, la continuidad y no nos detiene ante el trabajo, ante los deberes”.



Único trabajo que conoce Jiménez, con motivos para asegurar: “Aquí aprendí a ganarme con mi esfuerzo lo que me pagan. El Jagua es como mi casa, comparto más tiempo con los trabajadores. Es una gran familia cienfueguera que admite nuevos ingresos en beneficio de nuestras metas”.





Una camarera del Jagua, Yarin Cutié tuvo el honor de dialogar con el inolvidable Hugo Chávez, cuando siendo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela visitó el hotel. Opina que Trump está muy equivocado con los cubanos.



“Los trabajadores todos están muy indignados, precisa, y no van a dejar que nos quiten lo que con tanto sudor y sacrificio hemos logrado en este país. Cuba es de los cubanos”.



Yorgis Morejón García es un artista que labora en la reparación capital del Palacio de Valle para el disfrute del público, y tiene un sentido de pertenencia, por la complejidad arquitectónica de la obra y su historia.



“Toda esta obra en la que se ha puesto empeño, subraya, y como tenemos en esta Revolución, somos los encargados de mantenerla. No será tan fácil que nos la arrebaten. Continuaremos la Revolución”.



Escuche el reporte en audio:





Del Autor