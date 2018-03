En el ISRI: ¿Por qué votarán los jóvenes el 11 de marzo? (+Audio)





A quienes se preguntan por qué votaremos los cubanos el domingo 11 de marzo, estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI), responden desde el compromiso que tienen con la construcción de un país que se piensa y crea en colectivo.



El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en ese centro de altos estudios, Cristian Padilla González, considera que “votar por Cuba es hacerlo por la Revolución, tener fe y apoyar toda la memoria histórica del proceso revolucionario cubano; es respaldar su continuidad, es demostrar que los jóvenes no vamos a fallar”.



También para la joven Anabel Landrón, “votar por Cuba es ser consecuentes con el presente y futuro de la nación; y sobre todo significa demostrar la unidad del pueblo cubano. Los jóvenes demostraremos que vamos a continuar la obra revolucionaria a pesar de todas las campañas contra Cuba alrededor del mundo intentando desacreditar nuestro proceso, porque nuestro proceso es legítimo y lo vamos a demostrar nuevamente el próximo 11 de marzo”.



Y para el vicerrector del ISRI, candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el protagonista de este proceso electoral es el pueblo y como parte de él, la juventud. Es que Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, conoce bien la autenticidad del sistema político y electoral cubano, alejado de otros que conoció y que nos pretenden imponer recetas de democracia.







Para Gerardo Hernández, “votar el domingo 11 de marzo será un acto de reafirmación de nuestra cubanía, especialmente para todo cubano que se considere revolucionario. No se trata del mero hecho de marcar un papel para que alguien nos represente en el Parlamento; se trata de un acto de apoyo a la Revolución, en momentos en que otros incitan a que no se salga a votar. La tarea de todos los patriotas cubanos será salir el domingo y dar su voto por Cuba y la Revolución”.



El próximo 11 de marzo los jóvenes cubanos como parte del pueblo, también estarán en las urnas. Los estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, confirman que el voto será para seguir teniendo Patria y continuar la tradición histórica de unidad de la nación.



Esa es la opinión también del matancero Javier López y del pinareño Abel Pérez; o de los habaneros, Dania Díaz, Ariel Vaillant y Julio Sotés. Pero pudiera ser el criterio de cualquiera de los 169 estudiantes que se forman en esa institución docente, que lleva el nombre del Canciller de la Dignidad.



Ojalá que aquellos que se preguntan por qué los cubanos votaremos el próximo domingo, encuentren la respuesta en las palabras de estos jóvenes comprometidos con el momento histórico que les tocó vivir.



La respuesta encierra un profundo significado para un país que tuvo que crear un sistema electoral único y autóctono, forjado en condiciones de amenazas extremas por parte de quienes durante décadas se han empeñado en destruir el sistema político cubano.



El protagonista de este proceso electoral es el pueblo. Votar por Cuba será expresión de imprescindible unidad nacional.



