En Lima el deporte cubano Siempre por Más (+ Audio)

En Lima el deporte cubano Siempre por Ms (+ Audio)

La Habana.- El Presidente de los Consejo de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez participó en la tarde de este lunes en el Balance del INDER, el cual tuvo lugar en el Centro Internacional de Salud La Pradera y donde se analizaron los objetivos de trabajo del organismo durante el 2018. Además se trazaron las proyecciones para el actual año, con énfasis en la participación de nuestros atletas en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Díaz-Canel insistió que, aunque se vive otro contexto en el deporte, tanto en el continente como a nivel mundial, las personas tienen derecho a estar insatisfechas por los resultados que se han conseguido en los últimos eventos multideportivos.

“Hoy hay mucha inquietud en nuestros atletas, en nuestra población. Hay insatisfacciones con los resultados en el deporte, unos con más otros con menos. Todos tienen derecho a no estar conformes con los últimos resultados. Perdimos la supremacía en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y habíamos quedado cuartos en los Panamericanos de Toronto, por detrás de Estados Unidos, Canadá y Brasil, por lo que hay gran expectativa con lo que va a pasar en Lima”.

Osvaldo Vento Montiller @CMontiller, Presidente del @InderCuba, da lectura en al Informe del Balance, el que recoge el trabajo del 2018 de este Instituto, rector del deporte, la educación física y la recreación en #Cuba. #SomosCuba





El presidente cubano condenó la actitud de dos ex - peloteros nacidos en Cuba, quienes apoyaron la cancelación del convenio entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB.



“Justificaron y favorecieron que este convenio no haya fructificado, parece que no se acuerdan de sus raíces. Dijeron que la Revolución era la que estaba jugando con el tráfico de personas, algo que es una gran mentira. Los que han pedido que un pelotero para poder jugar en las Grandes Ligas tenga que renunciar a su nacionalidad han sido ellos. Incluso ni sus beneficios personales lo pueden compartir con su familia. Todo esto lo salvaba ese convenio”.





Díaz-Canel señaló que debemos hacer que los estudiantes se enamoren de las clases de Educación Física y que no las vean como algo al cual tienen que asistir por obligación. “Me preocupa cuando veo que una familia lucha para que su hijo no de la clase de Educación Física. Cuando lo lógico era si hubiéramos incorporado ese concepto como una práctica necesaria para la vida. Que uno por hábito con o sin clases, tenga la necesidad de realizar ejercicios físicos”.



Por último, el Presidente de los Consejo de Estado y de Ministros tocó el tema de las contrataciones, donde hasta el momento no se han tenido los resultados esperados.

“Esa participación en ligas extranjeras no ha tenido un impacto en cuanto a la calidad de nuestros campeonatos nacionales o en el aporte a las selecciones nacionales. Hay atletas que tienen grandes resultados en otras ligas, pero que cuando llegan al equipo Cuba prácticamente no aportan. Estos contratos son para aumentar las motivaciones personales de los deportistas, pero también para que se traduzca en resultados positivos a la hora de representar el país”.

Además el Presidente de #Cuba, habló de:

🔹Continuar gestando y generando eventos deportivos populares con más vistosidad

🔹Captación de talentos en cada rincón del país

🔹Continuar gestando y generando eventos deportivos populares con más vistosidad

🔹Captación de talentos en cada rincón del país

🔹Fortalecer atención a las glorias deportivas #SomosCuba

A continuación las declaraciones del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofrecidas en el Balance del INDER:

