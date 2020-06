🎧 En la Lisa, mano dura con los irresponsables 2020-06-23 15:18:30 / web@radiorebelde.icrt.cu / Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato







La Habana.- El municipio capitalino La Lisa reporta hasta este martes 107 casos positivos a la COVID-19, de ellos 12 se mantienen activos, con un total de tres eventos de trasmisión local, de ellos continúa abierto el de la empresa constructora número 4, del Consejo Popular Arroyo Arena.



No bajar la guardia y hacer cumplir las medidas higiénico-sanitarias constituye la prioridad en este territorio.



El Intendente de La Lisa, Ramón Alejandro Torres, manifestó a Radio Rebelde que se han puesto un número significativo de multas, fundamentalmente por el uso incorrecto del nasobuco y no cumplir con el distanciamiento físico. “Hemos realizado desde el 15 de marzo hasta el 17 de junio un total de 1744 acciones, de ellas 1509 multas, por el inadecuado uso del nasobuco y por violaciones de precios. Además de las que han puesto los compañeros de la Policía y de Transporte, que también son un número importante”.



Una de las tareas más complejas en el municipio ha sido la organización de las colas, donde los compañeros del orden público han desempeñado un papel importante. “Tenemos desde el Consejo de la Administración y la Asamblea una estructura que se creó para atender esto. Involucra un grupo de factores que van desde la administración de los centros, la Policía y los delegados. Tuvimos una iniciativa que fue identificar un grupo de personas con pullovers azules, nasobucos o brazaletes que nos han ayudado en tal sentido”.



En la Lisa se designaron tres centros para atender a personas positivas con el SARS-CoV-2 y siete para el aislamiento de sospechosos y los contactos de casos confirmados. Hasta el momento ningún personal de servicio, ni de la Salud se ha contagiado con el virus. “Tuvimos Puesta del Sol, el Hotel de la CTC, la Villa Libertad, la Universidad de las Ciencias Informáticas, el Hotel Mariposa, el Hospital Frank País y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK). Todos ellos demandaron de un número elevado de personal de servicio y en todo momento la población ha dado el paso al frente”.



El Dr. Edgar Corrales, director municipal de Salud Pública, comentó sobre los tres eventos de trasmisión local que han tenido lugar en el territorio y que han reportado 49 casos positivos al virus. “Tuvimos un primer evento en el Consejo Popular San Agustín, donde cerramos 7 manzanas y que reportó solo 4 casos. Los dos eventos más complejos han sido el de AICA con 14 personas positivas y el de Arroyo Arena que está activo desde el 12 de junio y ha tenido 31 casos”.



Al igual que en el resto del país los estudiantes de Ciencias Médicas han tenido un rol protagónico en la realización de las pesquisas activas. “Se ha cumplido todo lo indicado por el Ministerio de Salud Pública, tenemos 543 estudiantes, 48 profesores y además el personal de salud, realizando las pesquisas activas en cada uno de los barrios”.



La Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Presidenta del Consejo Popular Arroyo Arena, Yordanka López, comentó cómo ha sido el tratamiento a las personas identificadas como vulnerables. “Le hemos alcanzado a sus casas los alimentos para que estén lo menos posible en la calle. A las personas mayores de 65 años les buscamos los mandados, los medicamentos en las farmacias y cualquier otra atención que necesiten”.

Ramón Alejandro Torres, Intendente de la Lisa, manifestó que no puede existir relajación y que estamos en un momento decisivo en el enfrentamiento a la COVID-19. “Todavía vemos personas en la calle que no tienen percepción del riesgo y tenemos que accionar. Hemos tenido mano fuerte y no permitiremos ningún tipo de indisciplina para ver si La Habana puede pasar a la primera fase de recuperación de la etapa pos-covid19”.