En el lugar mas profundo del planeta, desechos de los humanos

El explorador estadounidense Víctor Vescovo, de 53 años, ha batido el récord mundial de inmersiónen submarino en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo del planeta, donde encontró... restos de basura de plástico, informa Reuters.



Vescovo se sumergió 10.928 metros hasta el fondo del abismo Challenger, ubicado en el extremo sur de la fosa de las Marianas, en el océano Pacífico. Su inmersión superó en 16 metros el anterior descenso más profundo realizado en este lugar en 1960.



Durante su exploración, que duró unas cuatro horas, Vescovo encontró varias especies desconocidas y, lamentablemente, también una bolsa de plástico junto con envoltorios para caramelos. "Fue muy decepcionante ver la evidente contaminación humana del lugar más profundo del océano", comentó el explorador en una entrevista.

