En Matanzas, Encuentro Nacional de Teatros cubanos

La experiencia de la restauración capital más abarcadora del teatro Sauto, hoy en desarrollo, se expondrá durante el V Encuentro Nacional de Teatros cubanos del siglo XIX, que tendrá lugar en Matanzas del 5 al 8 de abril próximo. El director de la institución, Monumento Nacional, Kalec Acosta, declaró que, como parte de la cita, se expondrán detalles sobre las labores para devolver al edificio neoclásico su plena funcionalidad. Acosta significó que el evento coincidirá con la celebración de los 155 años del icónico edificio de la Atenas de Cuba, dotado aún de la mayoría de sus piezas auténticas en el escenario y el sótano donde funciona la antigua maquinaria para elevar la platea. Durante el encuentro científico con carácter bienal se dialogará, entre otros temas, sobre acontecer histórico cultural de las instituciones teatrales; estudio sobre géneros y programación.

Compañía Acosta Danza se presenta por primera vez en Granma



El público de la oriental provincia de Granma podrá disfrutar de una presentación única de la prestigiosa compañía Acosta Danza, el próximo 16 de febrero en el Teatro Bayamo, como parte de una gira que incluye cuatro ciudades. Tras concluir el estreno de la temporada Mitos, los días 9, 10 y 11 del presente mes en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, el elenco comenzará las puestas en escenas en las ciudades de Bayamo, Santiago de Cuba, Holguín y Camagüey. En la gira, que comienza hoy, se incluye lo mejor del repertorio de la compañía, según declaró recientemente a la prensa su director Carlos Acosta, quien ostenta el título de Huésped Ilustre de Granma. Asimismo, los asistentes a la función podrán disfrutar de las obras Fauno y Mermaid, del belga Sidi Larbi Cherkaoui y Rooster, con coreografía de Christopher Bruce, y música de la banda norteamericana The Rolling Stones.



Cierra en La Habana 27 edición de la Feria Internacional del Libro



La Feria Internacional del Libro culminó su vigesimoséptima edición en La Habana para expandirse hacia otras provincias de Cuba, bajo el lema habitual de Leer es crecer. En la fortaleza San Carlos de la Cabaña, principal sede del evento en la capital, tuvieron lugar desde el primero de febrero coloquios, homenajes, conferencias, lecturas, presentaciones de textos, premiaciones, proyecciones de audiovisuales, demostraciones de artes escénicas, exposiciones y conciertos. Asimismo, la fiesta de las letras sigue siendo el acontecimiento de mayor trascendencia en el sector editorial cubano, y este año contó con la participación de 41 naciones. China sobresalió con la mayor delegación de profesionales en la cita, por ser el país invitado de honor de la edición 27, para la cual trasladó unos siete mil volúmenes hasta la urbe capitalina, a fin de exponer las riquezas de su cultura milenaria.



Inauguran en Roma muestra dedicada a Fidel Castro y Ernesto Guevara



La muestra de 11 piezas del pintor camagüeyano Yanel Hernández es organizada por el Círculo de Roma de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, Anaic, con el patrocinio de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba, Aicec, la embajada de la Isla en Italia y la Red de Bibliotecas de la capital latina. Más allá de los valores artísticos y estéticos de las obras de diferente tamaño y formato medio, la exposición Volcán de Libertad es un homenaje a la vida y obra de los dos héroes en distintos momentos de la epopeya revolucionaria. La muestra itinerante, presentada antes en Turín y la cual viajará posteriormente a la región de Apulia, llegó a Italia de la mano de la Aicec, a nombre de la cual intervino en el acto de apertura Marco Brandolini, quien destacó su importancia para contribuir a un mayor conocimiento en este país de artistas cubanos. Por su parte, el vicepresidente de la Anaic, Marco Papacci, subrayó el papel desempeñado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en la lucha revolucionaria y la vigencia de su pensamiento, en momentos en que se recrudece la hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra procesos como los de Cuba y Venezuela.



Entregan Premio Nacional de Historia 2017



El doctor en Ciencias Históricas Hebert Pérez, catedrático de la Universidad de Oriente, recibió el Premio Nacional de Historia 2017, distinción que reconoce sus más de cinco décadas de quehacer. La entrega constituye el más alto galardón conferido a los historiadores cubanos por la obra de toda la vida, y fue realizada en la Sala Nicolás Guillén de la fortaleza San Carlos de La Cabaña, dentro del marco de la Feria del Libro de La Habana. Pérez, quien destaca por su labor docente, sus estudios sobre José Martí, y su visión acerca de Estados Unidos, aseguró que Cuba necesita más lectura histórica, así como estudio y divulgación con la mayor calidad y amenidad posibles. Dedicó el lauro a su padre, quien desde pequeño inculcó su amor por la historia, y a todos las personas que sin ser historiadores han contribuido a preservar la memoria nacional.



Convocan al Premio Celestino de Cuentos



La Sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz, AHS, y Ediciones La Luz, de Holguín, convocan a los escritores jóvenes de todo el país a participar en la decimonovena edición del Premio Celestino de Cuentos. Según las bases podrán concursar todos los escritores cubanos menores de 36 años, miembros o no de la AHS, con un cuaderno inédito, cuya extensión debe estar entre 45 y 70 cuartillas.

Los participantes deberán entregar un original del texto con un seudónimo identificativo y en sobre aparte los datos personales del autor, incluido carne de identidad, dirección particular y modo de localización. El premio consistirá en la entrega de un diploma acreditativo, una obra de arte y la publicación del libro a cargo de Ediciones La Luz y el pago del derecho de autor. Asimismo, las obras se recibirán hasta el próximo 31 de marzo y deberán entregarse personalmente o enviarse a Ediciones La Luz, calle Maceo 121, entre Frexes y Maceo, Holguín.



