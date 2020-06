🎧 En nombre de los buenos cubanos deje en paz a mi Patria, Presidente Trump

Santiago de Cuba.- Indignado por la agresiva política del gobierno norteamericano contra nuestro país, el santiaguero Celio Díaz Carvajo decidió escribirle al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.



Especialista en ATM, (abastecimiento técnico material), en la Empresa Alojamiento Santiago, Celio refiere en su misiva que, buscando información, coincidentemente se percata que dos hombres muy diferentes nacieron el mismo día, el Mayor General Antonio Maceo Grajales y el actual Presidente estadounidense Donald Trump.



Estas dos personas que emergieron un 14 de junio, son seres completamente diferentes, el habitante de la Casa Blanca se comporta como un genocida, mientras el Titán de Bronce es un hombre de vergüenza y honor.



Lo de la actual administración contra mi Patria es pura venganza y revanchismo, lo que puedo demostrar con el siguiente ejemplo:



Las fuerzas armadas estadounidenses en la guerra de Vietnam masacraron a más de 4 millones de seres humanos y casi 60 mil norteamericanos perdieron la vida, sin embargo ese pueblo no tiene bloqueo ni guerra económica. Yo le pregunto ahora señor Presidente. ¿Cuántos soldados o civiles norteamericanos han muerto como consecuencia de acciones de cubanos?



Desde que usted llegó a la presidencia los círculos de poder que representa intentan asfixiar al pueblo cubano para que sufra de hambre y penas, igual hizo Valeriano Weyler, aquel genocida jefe del gobierno colonial español en Cuba, quien ordenó la reconcentración de los campesinos cubanos, antecedente de los campos de concentración de la Alemania nazi. Tengo la certeza de que al final como dijera el General Antonio en carta a Valeriano Weyler, su nombre será recordado con asco y horror.



Señor Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muchos cubanos murieron y morirán, nadie es imprescindible, sólo los pueblos son eternos, el cubano es noble y bueno y preparado está para no claudicar. Señor Presidente este pueblo tendrá la oportunidad de verlo pasar, no somos cobardes, no lo olvide Mr. Trump.



En nombre de los buenos cubanos deje en paz a mi Patria, elimine el bloqueo contra la Isla, respete a los afroamericanos de su país y exija justicia para ellos, en Cuba entendemos de amor y no de odio, por eso en el día de su nacimiento lo exhorto a que sea mejor persona.



Desde la Ciudad Heroica de la República de Cuba, Santiago de Cuba. Celio Díaz Carvajo.

