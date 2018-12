En la Patria otros 409 titanes de batas blancas





La Habana. - Andrés Rafael Ajete es un médico avileño que, mientras viva, recordará con especial cariño al pueblo brasileño. Él forma parte del grupo de 409 colaboradores que regresaron en la madrugada y la mañana de este domingo a la Patria.



Para Andrés, quien laboró en el programa Más Médicos durante un año y seis meses en el Estado Río Grande del Sur, el momento de despedirse de sus pacientes le marcó de manera particular. “Una paciente de 80 años pidió su consulta solo para preguntarme si era cierto que me tenía que ir. Cuando le dije que sí, debido a una decisión de su Presidente, se echó a llorar. Me dijo: “¿Qué va a ser de nosotros sin ustedes?”



Acudieron a recibir a los embajadores de la solidaridad y humanismo, el Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Víctor Gaute López y René Mesa Villafaña, Ministro de la Construcción, así como otros dirigentes del sector de la Salud y de la Unión de Jóvenes Comunistas.







El doctor Rosbel Almaguer Díaz, comentó sobre lo que significó para él y todos los cooperantes cubanos, el haber mejorado el estado de salud de las personas más desfavorecidas.



“Nuestra preparación previa a la Misión contó con una rica experiencia laboral, que incluyó en muchos de nosotros otras misiones internacionalistas. Nos formamos con los valores que nos identifican, la solidaridad, sencillez, modestia y amor por lo que hacemos. Nos convertimos en imprescindibles para millones de desposeídos en Brasil”.





Entre tanto la doctora Regla Angulo Pardo, Viceministra de Salud Pública, agradeció a estos titanes de la medicina cubana el haber cumplido satisfactoriamente la misión.



“Bienvenidos a la Patria y muchas felicidades a todos. Ustedes han escrito verdaderas páginas de entrega, solidaridad y humanismo. Mostraron al pueblo brasileño y al mundo su contribución a la salud universal, como fortaleza de la salud revolucionaria cubana”.





Con el arribo a la Patria de los vuelos 27 y 28 procedentes de Brasilia, ya son más de 5 mil 800 los galenos que han retornado, después de que el nuevo Presidente Jair Bolsonaro anunciará exigencias ofensivas para la permanencia de los doctores cubanos en el programa Más Médicos.

