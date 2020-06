En producción, primera serie animada de youtuber cubana 2020-06-23 07:50:53 / Haciendo Radio





Con la creación de Celia Te Cuenta, del Instituto Latino de la Música, nace la primera serie de animación de una youtuber cubana, la cual será presentada al público a finales del próximo año. Fiel al enfoque didáctico de ILM KIDS que ha triunfado en festivales internacionales de cine y televisión, llega esta nueva propuesta de los también creadores del gustado dibujo animado mexicano Tito Reacciona. Celia es una simpática niña de 11 años y de infinita fantasía, y el animado está lleno de colores y contenido diverso que podría tener una versión radial, antes de su estreno en cines y canales de televisión.



Francisco Covarrubias, recordado a 170 años de su muerte



Francisco Covarrubias, figura emblemática de la escena cubana, pasó a la historia de las tablas como creador del teatro vernáculo e iniciador del costumbrismo en la literatura del país, razones por las que, a 170 años de su muerte, es recordado. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas rememoró su destacada carrera como el actor más popular del teatro en Cuba en el siglo XIX y como autor de importantes piezas en las que introdujo los personajes del campesino y del negrito. Casi medio siglo dedicó Francisco Covarrubias al teatro cubano y murió en 1850 en La Habana, casi tres años después de su retiro definitivo de las tablas, pero no del recuerdo de un pueblo que lo sabe definidor de la identidad de la escena nacional.



Esta semana se suman más conciertos online



A las cuatro y media de la tarde comenzará la presentación, que será emitida en vivo, como de costumbre, por el Canal Clave, Radio Progreso, el canal de YouTube del MINCULT y el enlace de 100 páginas de Facebook. Esta semana, el programa prevé para hoy martes una cita online con María Alejandra y Cubanía; el miércoles con Erick Sánchez; el jueves con la Charanga de Oro y el viernes con Eduardo Sandoval. Desde la arrancada a finales de marzo de Estamos Contigo, iniciativa organizada por el MINCULT y los institutos cubanos de la Música y de Radio y Televisión, se contabilizan más de 60 conciertos de reconocidos artistas y agrupaciones de diversos géneros.



La Casa de la Poesía celebra su vigésimo tercer aniversario



Hace 23 años nacía en la calle Muralla número 63, en el Centro Histórico de La Habana, un centro cultural para la promoción y la creación líricas: la Casa de la Poesía. La institución, perteneciente a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador, tiene hoy su sede en el majestuoso otrora Palacio del Marqués de Arcos, donde radicara el Liceo Artístico y Literario de La Habana. Promover el conocimiento de la creación poética de Cuba y el mundo, con la interacción directa entre público y artistas y propiciar el acceso a materiales bibliográficos y de multimedia sobre poesía, han sido la razón de ser del centro, que durante todo este mes de junio ha estado de fiesta, aun en la actual situación epidemiológica.



Miniserie celebrará aniversario de provincia cubana



Una miniserie de cinco capítulos, bajo el nombre de Enfoques de una Villa Santa y Clara, deviene iniciativa de artistas villaclareños para celebrar, el 15 de julio venidero, el cumpleaños 331 de la urbe, situada en el corazón de Cuba. César Irigoyen, quien está al frente del proyecto, explicó que este surge porque es la primera vez que en 331 años los santaclareños no saldrán masivamente a las calles en el habitual festejo, como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas ante la COVID-19. La miniserie se basa en el diálogo de poetas con instrumentistas, mediante la lectura de textos dedicados a Santa Clara y donde la música desempeña el papel de musa inspiradora. Se va, durante la filmación, hasta los lugares que están inmortalizados en las palabras y se logra así, más allá de la atmósfera festiva, esa añoranza que se tiene de disfrutar la vida en la ciudad en toda su plenitud.



Descubren junto a Stonehenge hallazgo sin precedentes



Los misterios de Stonehenge se expanden en círculos concéntricos. Al monumento emblemático del neolítico en las islas británicas le acaban de descubrir un nuevo anillo de ejes prehistóricos, construido hace más de 4.500 años, a poco más de tres kilómetros de los famosos megalitos. El hallazgo se ha producido en los alrededores del asentamiento del neolítico conocido como los Muros de Durrington. Los expertos consideran que los más de 20 ejes o pozos (de 10 metros de diámetro y cinco de profundidad) podrían haber servido de "frontera" simbólica entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, marcando la entrada al territorio sagrado. La gran noticia se ha hecho pública dos días después del solsticio de verano, que este año no ha podido convocar a los druidas y a los artistas que todos los años por estas fechas sienten las vibraciones telúricas de este lugar único en el mundo, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 y visitado todos los años por millón y medio de curiosos.



Muere a los 80 años, director estadounidense Joel Schumacher



En el día de ayer se conoció que el cáncer con el que peleaba Schumacher hace más de un año doblegaba a los 80 años al director nacido en Nueva York en 1939. Schumacher fue el director de 'Batman forever', y eso marcó su carrera. En su momento, a muchos no gustó aquella conjura contra el sentido común que protagonizaron Val Kilmer, Tommy Lee Jones y Jim Carrey, entre otros actores siempre fuera de marca. Sin embargo, fue su extravagancia la que la hizo única y la colocó en un lugar de excepción. Lo que vino después, y tras su 'batmans', es difícil de unificar. De 'Nadie es perfecto', con De Niro, a 'Asesinato en 8 milímetros', con Nicolas Cage, pasando por 'Tiempo de matar', impecable drama judicial antirracista con un Matthew McConaughey, o por 'Última llamada’, con Colin Farrell, o por 'Veronica Guerin', con Cate Blanchett, todas ellas poseen la gracia de los actores entregados y felices de la excentricidad de trabajar con el más excesivo de todos los directores norteamericanos.



Viggo Mortensen recibirá el Premio Donostia del Festival de San Sebastián



El actor estadounidense Viggo Mortensen recibirá el Premio Donostia en la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en reconocimiento a toda su carrera, ha informado este lunes el certamen donostiarra. Mortensen recogerá el premio y presentará en San Sebastián su primera película como director, "Falling", que clausuró el festival de Sundance y ha sido seleccionada por Cannes, aunque finalmente su estreno europeo se llevará a cabo en la capital guipuzcoana.