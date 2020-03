En tiempos de la Covid-19, Cuba es la esperanza, afirma destacado académico indio

En tiempos de la Covid-19, Cuba es la esperanza, afirma destacado acadmico indio

Cuba es el modelo que la gente está viendo ahora y la esperanza que los pueblos están queriendo para enfrentar la pandemia de la Covid-19, afirmó hoy en la India el destacado académico Surendra Singh Nagi. En entrevista para Prensa Latina el también analista en temas sociopolíticos, destacó el papel de los médicos cubanos en varias partes del mundo, en especial la brigada médica enviada con urgencia a Italia, para ayudar a combatir la temible enfermedad de la Covid-19 en la región de Lombardía. Para finales del 2020, el coronavirus Covid-19 va a hacer que la gente entienda cada vez más que el capitalismo como sistema económico realmente fracasó y no es un sistema realmente apto para los seres humanos, destacó Singh Nagi.



Crecen a más de 2 mil 400 el número de muertos por el nuevo coronavirus en el Mundo



La cifra de contagios por Covid-19 en el mundo llegó a 444 mil 501 casos, con 20 mil 480 personas fallecidas, informaron hoy la Comisión Nacional de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud. Durante el último día se confirmaron 69 mil tres nuevos contagios en todo el orbe y 4 mil 118 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo ascendieron a 105 mil 698. Italia es el país del mundo con más muertes relacionadas con el Covid-19, con un total de 7 mil 503 muertes, sumando durante el último día 683 defunciones y tres mil 491 nuevos contagios, y el número de casos confirmados de Covid-19 en el país es hasta el momento de 74 mil 386. Mientras que España superó hoy las muertes registradas en China por el nuevo coronavirus, alcanzando un total de tres mil 434 fallecimientos, de las cuales 738 se registraron en las últimas 24 horas, y registra un total 47 mil casos confirmados de Covid-19. El tercer lugar de esta lista lo ocupa Estados Unidos con un total de 68 mil 354 casos y 975 fallecimientos por la Covid-19. Al respecto, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo informó que el estado tiene 30 mil 811 casos confirmados de Covid-19, de los cuales cinco mil fueron identificados durante las últimas 24 horas, por lo que ya es considerado el epicentro de la pandemia en el continente americano.



Denuncia Venezuela los planes de asesinatos a sus dirigentes



Venezuela denunció este miércoles una conspiración de grupos irregulares radicados en Colombia para ejecutar asesinatos selectivos de altos funcionarios del Gobierno bolivariano y generar violencia en ese país. En rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, se refirió la complicidad de las autoridades colombianas en estos planes desestabilizadores, fraguados en medio del enfrentamiento a la pandemia de Covid-19. Al respecto, Rodríguez explicó que los organismos de inteligencia del Estado venezolano descubrieron que grupos terroristas tenían planificado activar en marzo asesinatos selectivos, magnicidio y empleo de artefactos explosivos para generar caos en el país. 'Ni siquiera frente a los complejos días que vive el país, se han detenido en el ataque artero', denunció el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, subrayó que aun en medio de la emergencia sanitaria, los organismos de seguridad del Estado venezolano se mantienen activos en el proceso de develar 'situaciones gravísimas de conspiración'.



Niega la justicia británica la libertad bajo fianza de Julian Assange



La solicitud de modificación de la medida cautelar para Julian Assange, impulsada en días recientes por su equipo de defensa, fue rechazada por el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, capital del Reino Unido. La jueza Vanessa Baraitser, encargada del caso, expuso que fundamentaba su negativa en que la pandemia global "todavía no proporciona motivos para la liberación de Assange. Este recurso presentado en favor de Assange buscaba la modificación de la medida cautelar de prisión, que actualmente cumple en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, por la de fianza, lo cual le permitiría tratar adecuadamente su salud. El argumento fundamental que se basó la defensa para presentar esta solicitud fue la condición médica del fundador de Wikileaks, quien sufre padecimientos que lo hacen vulnerable a la Covid-19.



Abordara Cumbre de G-20 la situación del nuevo coronavirus que amenaza a toda la humanidad



Los dirigentes de los países más industrializados del planeta, el G-20 se reúnen hoy para tratar de aportar una respuesta coordinada a la pandemia de coronavirus Covid-19 que 'amenaza a toda la humanidad', según las Naciones Unidas, y pese a las medidas de confinamiento adoptadas, que afectan a más de 3 mil millones de personas. El G20 celebrará una cumbre por videoconferencia presidida por Arabia Saudita, que ocupa la presidencia rotativa de la organización. Para buscar soluciones a la actual pandemia, el G20, que representa a casi dos tercios de la población mundial y las tres cuartas partes del Producto Interno Bruto mundial, preparará 'una respuesta global y coordinada a la Covid-19 y sus repercusiones humanas y económicas', según se informó en Arabia Saudita. Además, en esta cumbre participarán otros países afectados por el coronavirus como España, Jordania, Singapur o Suiza, así como los dirigentes de grandes organizaciones internacionales.



Ratifica Nicolás Maduro el fracaso de los planes desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles el fracaso de los planes terroristas desde Colombia para generar violencia y desestabilización en su país. Durante un contacto telefónico con el programa televisivo Con el Mazo Dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, Maduro aseguró que quienes reciben dinero para atacar a Venezuela fracasarán una vez más porque el gobierno no lo permitirá. 'Son tan miserables que convierten en oportunidad lo que podría ser una tragedia a nivel planetario', manifestó el presidente venezolano, al reiterar la denuncia del descubrimiento del plan terrorista que se pretendía ejecutar en plena pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro denunció la negativa del gobierno estadounidense de autorizar al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreo a realizar las operaciones necesarias para la repatriación humanitaria de los connacionales varados en Estados Unidos, en medio de la Covid-19.



Se inscriben cerca de 5 mil voluntarios para recibir el primer candidato de vacuna contra la Covid-19 que se desarrolla en China



Alrededor de cinco mil voluntarios se inscribieron en China esta semana para recibir el primer candidato de vacuna contra el nuevo coronavirus Covid-19 que desarrolló un equipo médico del Ejército Popular de Liberación, informaron hoy los medios periodísticos locales. De acuerdo con el periódico Beijing News, la entidad registradora cerró las solicitudes y los aspirantes son adultos sanos de entre 18 y 60 años de edad. Por otro lado, expertos de la Academia Militar de Ciencias Médicas los dividirán a los voluntarios por grupos, y aplicarán una dosis del medicamento en la ciudad de Wuhan y luego los pondrán bajo observación por un período de 14 días. La víspera, en la ciudad de Wuhan los científicos inocularon el coronavirus SARS-COV-2 a los primeros 108 voluntarios que la semana pasada recibieron la vacuna contra la Covid-19, y en estos momentos se encuentran en cuarentena por 14 días y pasado ese período, continuarán el seguimiento por seis meses a fin de identificar las posibles reacciones adversas de la nueva vacuna.



Denuncian en Colombia asesinato de lideresa social



La Organización Femenina Popular de Colombia denunció el asesinato de la lideresa social Carlota Isabel Salinas, donde esos activistas siguen siendo víctimas frecuentes de la violencia. Nos duele su asesinato que se suma a los más de 800 líderes y lideresas asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016 y reconocemos la urgencia de que el Estado cumpla con sus obligaciones de debida diligencia y protección de la vida de quienes luchan por las comunidades, la justicia y la dignidad, expresó la Organización en un comunicado. Acorde con la información divulgada, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de Carlota Isabel Salinas, ubicada en el barrio Guarigua, del municipio de San Pablo, donde la obligaron a salir unos metros para asesinarla con arma de fuego, y su pareja aún se encuentra desaparecida. También, la Organización Femenina Popular exigió a Fiscalía General de Colombia a realizar una investigación pronta y eficaz con el fin de esclarecer los móviles del asesinato y la captura de los autores del asesinato.



