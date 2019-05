En la Unesco, exposición dedicada a La Habana y su aniversario 500

En la Unesco, exposicin dedicada a La Habana y su aniversario 500

Las celebraciones desde la sede parisina de Unesco del aniversario 500 de la fundación de La Habana comenzaron, la víspera, con la inauguración de una exposición fotográfica que permite descubrir ''esa ciudad real y maravillosa''. Así lo destacó la embajadora de Cuba ante esa organización de Naciones Unidas, Dulce Buergo, durante la apertura de la muestra del fotógrafo Julio Larramendi. De acuerdo con la diplomática, la exhibición propone un homenaje a La Habana y sus pobladores, y permite conocer la labor de conservación y restauración en el Centro Histórico, cómo ha sido el crecimiento en su periferia, varios de sus detalles emblemáticos, la vida de sus pobladores, sus costumbres y tradiciones. Con esta exposición se festeja 'esa ciudad real y maravillosa, heroica y valiente, símbolo de la resistencia del pueblo cubano que desde hace 60 años trabaja sin descanso por el desarrollo del país y defiende con orgullo su independencia y soberanía', aseveró Buergo. La titular realizó un reconocimiento especial al historiador de La Habana, Eusebio Leal, cuya 'perseverancia, sensibilidad, voluntad y compromiso sin límites han sido el alma del proyecto de restauración y conservación de la ciudad y de su patrimonio'.

Músicos de Sudáfrica, Italia y Cuba honrarán a Nelson Mandela



Músicos sudafricanos, italianos y cubanos rendirán homenaje a Nelson Mandela, con presentaciones en varias ciudades de Italia, en julio próximo, informaron en Roma sus organizadores. Friendship and Solidarity Tour se denomina la iniciativa impulsada por la embajada de Sudáfrica en Italia, en la cual participan los integrantes del proyecto musical The Liberation Project -Dan Chiorboli, Neill Solomon, Tebogo Sedumedi, Peter Djamba, Kabelo Seleke y Lindi Ngonelo- con invitados. Un momento de especial significación en la gira, la cual se extenderá desde el nueve al 23 de julio con actuaciones en las ciudades de Ferrara, Nápoles, Collegno, Milán, Bolonia, Roma y Fallo, será el día 18 cuando se conmemorará el Mandela Day, en el marco del Mondus Festival, en Reggio Emilia. En la presentación del evento, realizada en la sede de la embajada de Cuba en Italia participaron el embajador de ese país, José Carlos Rodríguez, su homólogo sudafricano, Shirish M. Soni y Luigi Scotto, director de la Oficina de Mundialización y Cuestiones Globales de la cancillería italiana. Al agradecer la contribución de Cuba e Italia a la lucha contra el régimen de segregación racial en su país, Soni destacó que su misión diplomática concibió el homenaje tripartito a Mandela, en una manera “única, creativa y alegre”.



Presentan catálogo del escultor cubano José Villa Soberón



La presentación del catálogo del artista cubano de la plástica José Villa Soberón sobresale hoy entre las actividades de la decimotercera Bienal Internacional de La Habana, próxima a culminar el 12 de mayo. Especialistas en artes disertarán sobre la obra de Villa Soberón y el libro Hijo del Espacio, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Las esculturas figurativas del ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008, atraen la mirada de nativos y turistas porque parecen vivas. El artífice logró sentar a John Lennon en un parque de esta capital y volver a recostar a Ernest Hemingway en la barra de su bar-restaurante favorito en La Habana, El Floridita, como si aquí vivieran.



Desarrollan en La Habana Semana de Cine Polaco



Con la presentación de la película Maximilian Kolbe, una vida por otra, de Krzysztof Zanussi, en la sala 23 y 12, comenzó en La Habana la Semana de Cine Polaco, que se extenderá hasta el próximo día 12. El programa de la jornada, organizada por la Embajada de la República de Polonia en esta capital, comprende también las películas Adiós, hasta mañana, este viernes; El manuscrito encontrado en Zaragoza y La vida de Mateo, sábado 11, así como La vida es una enfermedad de trasmisión sexual y Palimpsesto, domingo 12. Según Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, la cinematografía polaca figuró en un lugar cimero entre las del desaparecido campo socialista, y continúa siendo una de las más importantes en el contexto del cine contemporáneo por su valiosa contribución al séptimo arte.



Convocan a Concurso de Composición Harold Gramatges 2019 de Música de Cámara



La Asociación de Músicos de la Uneac convocó al Concurso de Composición Harold Gramatges 2019 de Música de Cámara para instrumentos de Viento, considerado entre los más importantes del país. En el certamen podrán participar compositores cubanos y extranjeros residentes en Cuba, sin límite de edad con obras inéditas, cuya duración será entre cinco y ocho minutos, y no deben haber sido estrenadas ni premiadas en otros concursos. Según la convocatoria concursarán obras para agrupaciones de viento de tres hasta 10 integrantes, que pudieran o no incluir el piano y se podrán contemplar ciclos de breves piezas para los formatos en competencia. La inscripción se realizará en la sede de la Asociación de Músicos de la Uneac o en los comités provinciales, y el plazo de admisión vence el 15 de noviembre de este año.



