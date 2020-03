En Video: Sociedad Cubana de Psicología ofrece servicio de consultoría en línea

Maria Teresa Castro cmariateresa414@gmail.com Cuba

27.03.2020 - 8:52 am

Soy de la tercera edad vivon sola tengo necesidad de salir a buscar alimentos y otras cosas. Tengo varias enfermedades crnicas no transmisibles hipertensa alrgica coronaria. Arriba de eso mi hijo y mis nietos viven en Alemania. No pueden imaginar el tremendo stress que tengo. Hace unos das la presin me subi a185/110. Agradezco esta iniciativa. Mucho❤&💋