¡Enamorarse!

Quizás el día es propicio para la reflexión. ¿Enamorarse es un estado emocional perfecto y perdurable? O, simplemente ¿un deslumbramiento más o menos pasajero?



No es que quiera destacar dos posturas extremas, pero, sin lugar a dudas, ambas causan estragos cuando no hay identidad de sentimientos en ambos componentes de la pareja.



Para el romántico nada en el mundo puede compararse con esa pasión amorosa. Para el escéptico es una enfermedad pasajera con secuelas a superar.



¡Nada! Cada cual, de acuerdo a su experiencia y su sensibilidad, califica al amor. Lo que nadie pone en duda, es que en su inicio, enamorarse es como una especie de "locura", estado de éxtasis que no tiene edad y trastorna la vida cotidiana.



Sentimiento que irrumpe sin avisar, y altera el paso del tiempo. Conmueve, conmociona, y como por arte de magia, matiza la vida con sus mejores colores.





Síntomas



Aunque parezca irónico, el amor comienza con los síntomas de una enfermedad. Primero, aparece el nerviosismo, la dispersión, el decaimiento. Ante la persona amada, el corazón late más deprisa (130 pulsaciones por minutos). La presión arterial sistólica (lo que conocemos como máxima) se eleva. Liberamos grasas y azúcares para aumentar la capacidad muscular. Y generamos más glóbulos rojos para facilitar mayor cantidad de oxígeno por la corriente sanguínea.



Otro síntoma es el cambio de carácter: desaparece la agresividad, la dulzura se impone, y se produce también cierto trastorno de la atención: todo se antoja óptimo, perfecto.



La comunicación con el ser amado se torna comunión de temas e intereses, con identidad de criterios y coincidencias en los deseos. Un optimismo ciego impide mirar al pasado infeliz, ni recepcionar alguna señal preocupante.



De "secuestro mental", fue calificado por un psicólogo. La vida, como un hilván transcurre de momento en momentos, solo pendiente del próximo encuentro con la persona amada.



Cuando se ama, no hay límites para el sacrificio personal, si es en función de quien amamos. Nos crecemos. "Descubrimos" que somos mejores, y más dispuestos a complacer y agradar a nuestra pareja.



Para todos no es igual la intensidad de estos síntomas, pero sí se generaliza el disfrute de la compañía, la placidez, y las manifestaciones corporales definen el grado de enamoramiento pasional. Amar es deseo, entrega, confianza y comunicación.



Pero, lamentablemente, esta situación idílica tiene fecha de caducidad, porque tal estado de tensión no puede perpetuarse a lo largo de los años. Tal vez, esa es la razón de que hay personas que consideran que nunca, o solamente en su juventud, sintieron tamaño sentimiento.



En resumen, enamorarse es como vivir cada instante como si fuera el último. Quién así no lo haya sentido, o bien lo dejó pasar sacrificándolo por otros intereses, sabrá en el recuento la absurda decisión.



En cada amor están solapadas otras expectativas que arrastramos desde las experiencias más tempranas. Muchas parejas fracasan por intentar repetir, inconscientemente, modelos de relación que no funcionaron o porque esperaban llenar vacíos de un romance frustrante.



En cuanto a los que se enamoran frecuentemente, al final, confiesan que el cambio constante lo motivaba el afán de un verdadero amor.



Se infiere, que para evitar el fracaso, antes de llegar al compromiso formal, deje que la pasión ceda, que se "enfríen" los ánimos y con menos idilio y más sosiego, estudie a la otra persona, su manera de pensar, comportarse, su modo de percibir lo que espera de nosotros.



Reflexionar no cuesta. La clave del éxito puede ser la cautela, adoptar decisiones serías cuando esté atenuado… el resplandor.

Artículos relacionados

Del Autor