Encuentran el único audio grabado con la voz de Frida Kahlo (+ Audio)

Este miércoles, la Secretaría de Cultura de México señaló que en un archivo de audio se encuentra "de forma probable" la voz de la pintora Frida Kahlo leyendo "Retrato de Diego", un poema sobre Diego Rivera para un programa radial de la década del 50.



Este sería el primer registro sonoro que se conoce de la famosa artista mexicana, que fue pareja de Rivera (se casó dos veces con él). Personas que conocieron a la pintora, como Guadalupe Rivera, confirmaron que sí habla ella, aunque algunos expertos indican que es muy difícil recordar una voz después de tanto tiempo.



De acuerdo con Pavel Granados, director de la Fonoteca, las dos voces más solicitadas en la Fonoteca Nacional de México son la del padre Hidalgo (Miguel Hidalgo y Costilla, héroe de la independencia de México) y la de la artista.

Ola de turistas causa indignación en las redes por fotografías irrespetuosas en Chernobyl



Tras el éxito de la nueva miniserie 'Chernobyl' de HBO, una ola de turistas se toma selfis en la zona de exclusión, lo que provoca críticas e indignación en la Red por la falta de respeto por las víctimas de la tragedia, informa Reuters.



Usuarios de Instagram y otras redes sociales que persiguen la fama publican fotos posando de manera inapropiada, según otros internautas. En algunas fotos las personas aparecen sonriendo frente a edificios y monumentos abandonados, e incluso en una imagen sale una joven posando en ropa interior.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.